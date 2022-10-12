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Юлия Тимошенко заявила, что Украина способна закупить до 80 дивизионов систем ПВО и ПРО. "Батьківщина" готовит изменения в проект госбюджета

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Юлия Тимошенко: Необходимо немедленно откорректировать проект бюджета и остановить любые выплаты внешних и внутренних долгов
Юлия Тимошенко: Необходимо немедленно откорректировать проект бюджета и остановить любые выплаты внешних и внутренних долгов
Фото: ba.org.ua

В связи с усилением ракетного террора России необходимо внести изменения в проект государственного бюджета на 2023 год и высвободить средства на приобретение дополнительных систем ПВО и ПРО. "Батьківщина" уже разработала соответствующие предложения. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила глава партии и народный депутат Юлия Тимошенко. Видео она опубликовала в своем Facebook.

Политик заявила, что сейчас все возможные бюджетные средства должны тратиться на главный приоритет – защиту украинских городов, граждан и инфраструктуры от вражеских атак. В проекте бюджета-2023 58% доходов, или 741 млрд грн, предусмотрено на погашение и обслуживание внутренних и внешних долгов. Из них большая часть – на обслуживание эмиссии Нацбанка с учетной ставкой 25% годовых, отметила она.

"Это недопустимо. Учитывая новые удары по Украине, необходимо немедленно откорректировать проект бюджета и остановить любые выплаты внешних и внутренних долгов. Никаких форс-мажоров, никаких срывов платежей – договориться с кредиторами. Это вполне реально", – убеждена Тимошенко.

Еще один источник средств на оборону, считает она, – это плановый ремонт дорог, на который в 2023 году запланировано 74 млрд грн. Совокупно это 815 млрд грн, за счет которых Украина может приобрести около 80 дивизионов систем ПВО и ПРО класса С-300.

"Это надежная защита всей Украины, наших главных инфраструктурных объектов и крупных городов от ракетных, бомбовых, вообще каких-либо воздушных угроз со стороны страны-агрессора. Наша команда начала готовить развернутые предложения. Завтра мы передадим их правительству и СНБО. Потому что мы сегодня – одна команда, у нас нет оппозиции", – сказала лидер "Батьківщини".

Она также подчеркнула, что соответствующие системы вооружения и боеприпасы могут быть изготовлены государственными оборонными заводами: "Это в наших силах. Надо развернуть эти программы и быть готовыми усиливать нашу армию даже после победы в этой войне".

Контекст:

13 сентября Кабинет Министров Украины поддержал разработанный Минфином проект государственного бюджета на 2023 год. 21 сентября его представили в Раде. 7 октября парламент принял проект закона в первом чтении. Рассмотрение законопроекта во втором чтении планируется в октябре.

Теги: Юлия Тимошенко, госбюджет, ВО Батьківщина, бюджет, вооружение, ПВО, ПРО, война России против Украины
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