Юлия Тимошенко заявила, что Украина способна закупить до 80 дивизионов систем ПВО и ПРО. "Батьківщина" готовит изменения в проект госбюджета

Политик заявила, что сейчас все возможные бюджетные средства должны тратиться на главный приоритет – защиту украинских городов, граждан и инфраструктуры от вражеских атак. В проекте бюджета-2023 58% доходов, или 741 млрд грн, предусмотрено на погашение и обслуживание внутренних и внешних долгов. Из них большая часть – на обслуживание эмиссии Нацбанка с учетной ставкой 25% годовых, отметила она.

"Это недопустимо. Учитывая новые удары по Украине, необходимо немедленно откорректировать проект бюджета и остановить любые выплаты внешних и внутренних долгов. Никаких форс-мажоров, никаких срывов платежей – договориться с кредиторами. Это вполне реально", – убеждена Тимошенко.

Еще один источник средств на оборону, считает она, – это плановый ремонт дорог, на который в 2023 году запланировано 74 млрд грн. Совокупно это 815 млрд грн, за счет которых Украина может приобрести около 80 дивизионов систем ПВО и ПРО класса С-300.

"Это надежная защита всей Украины, наших главных инфраструктурных объектов и крупных городов от ракетных, бомбовых, вообще каких-либо воздушных угроз со стороны страны-агрессора. Наша команда начала готовить развернутые предложения. Завтра мы передадим их правительству и СНБО. Потому что мы сегодня – одна команда, у нас нет оппозиции", – сказала лидер "Батьківщини".

Она также подчеркнула, что соответствующие системы вооружения и боеприпасы могут быть изготовлены государственными оборонными заводами: "Это в наших силах. Надо развернуть эти программы и быть готовыми усиливать нашу армию даже после победы в этой войне".