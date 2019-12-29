Кабмин назначил двух замов министра здравоохранения Украины

Согласно указам Кабинета Министров Украины, замглавы Минздрава стали Ирина Шевченко и Дмитрий Луфер.

Глава Минздрава Украины говорила, что в министерстве есть много людей, "на которых нельзя положиться" Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Кабинет Министров Украины назначил двух заместителей министра здравоохранения Украины. Это следует из указов правительства от 27 декабря.

Согласно указу №1378-р, замглавы Минздрава стала Ирина Шевченко, согласно указу №1377-р, на такую же должность назначен Дмитрий Луфер.

29 августа 2019 года Верховная Рада назначила главой Минздрава Зоряну Скалецкую. В интервью изданию LB.ua, опубликованном 5 декабря, она говорила, что в министерстве есть много людей, "на которых нельзя положиться".

4 декабря в отставку ушел глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко.

7 декабря руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Ирина Литовченко заявила, что уволится почти со всей своей командой до конца 2019 года.

16-го и 17 декабря заявления об увольнении написали заместитель министра здравоохранения Младена Качурец и директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.