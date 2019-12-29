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Кабмин назначил двух замов министра здравоохранения Украины

Согласно указам Кабинета Министров Украины, замглавы Минздрава стали Ирина Шевченко и Дмитрий Луфер.

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Глава Минздрава Украины говорила, что в министерстве есть много людей, "на которых нельзя положиться"
Глава Минздрава Украины говорила, что в министерстве есть много людей, "на которых нельзя положиться"
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Кабинет Министров Украины назначил двух заместителей министра здравоохранения Украины. Это следует из указов правительства от 27 декабря.

Согласно указу №1378-р, замглавы Минздрава стала Ирина Шевченко, согласно указу №1377-р, на такую же должность назначен Дмитрий Луфер.

29 августа 2019 года Верховная Рада назначила главой Минздрава Зоряну Скалецкую. В интервью изданию LB.ua, опубликованном 5 декабря, она говорила, что в министерстве есть много людей, "на которых нельзя положиться".

24 сентября сотрудники четырех директоратов Минздрава написали украинскому премьер-министру Алексею Гончаруку открытое письмо, в котором заявили об угрозе срыва медреформы и давлении со стороны нового руководства министерства. В частности, речь шла о том, что кому-то из сотрудников предложили уволиться "по-хорошему". Заместитель Скалецкой Михаил Загрийчук в комментарии LB.ua рассказал, что предлагал уволиться гендиректору директората медицинских услуг Оксане Сухоруковой, так как у них "не совпадали взгляды".

Загрийчук ушел в отставку 20 ноября, проработав в должности немногим более двух месяцев. Скалецкая говорила, что его увольнение может быть не последним

4 декабря в отставку ушел глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко.

7 декабря руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Ирина Литовченко заявила, что уволится почти со всей своей командой до конца 2019 года.

16-го и 17 декабря заявления об увольнении написали заместитель министра здравоохранения Младена Качурец и директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Минздрав, Зоряна Скалецкая, Дмитрий Луфер, Ирина Шевченко
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