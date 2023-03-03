"Кабмин – не монополизированные рабочие места". Шмыгаль ответил, планируются ли кадровые перестановки

Кадровые изменения в Кабмине будут происходить в рамках естественного процесса, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Главу правительства спрашивали, снят ли с повестки дня кадровый вопрос – в частности, относительно министра обороны – и планируются ли какие-то отставки и ротации в Кабмине в ближайшее время.

"Прямо в ближайшее время не планируются, но я должен отметить и подчеркнуть, что Кабинет Министров Украины – это не монополизированные рабочие места, куда люди приходят работать на всю жизнь, это очень живой орган, очень живой организм", – ответил Шмыгаль.

По его словам, кадровые изменения будут продолжаться, в том числе в рамках реформы государственной службы, "которая начиналась и сегодня реализуется совместно с нашими партнерами".

"У нас есть видение, как Кабмин должен развиваться, как Кабмин должен модернизироваться, отвечая на вызовы войны и отвечая, в частности, на вызовы будущего восстановления и будущего развития нашего государства", – объяснил премьер.

Шмыгаль отметил, что "в ближайшее время не обсуждалось никаких кадровых изменений" в Кабмине.

"Это будет естественный процесс, как это всегда у нас происходит, очень открыто и очевидно", – заявил он.