"Кабмин – не монополизированные рабочие места". Шмыгаль ответил, планируются ли кадровые перестановки

Главу правительства спрашивали, снят ли с повестки дня кадровый вопрос – в частности, относительно министра обороны – и планируются ли какие-то отставки и ротации в Кабмине в ближайшее время.
"Прямо в ближайшее время не планируются, но я должен отметить и подчеркнуть, что Кабинет Министров Украины – это не монополизированные рабочие места, куда люди приходят работать на всю жизнь, это очень живой орган, очень живой организм", – ответил Шмыгаль.
По его словам, кадровые изменения будут продолжаться, в том числе в рамках реформы государственной службы, "которая начиналась и сегодня реализуется совместно с нашими партнерами".
"У нас есть видение, как Кабмин должен развиваться, как Кабмин должен модернизироваться, отвечая на вызовы войны и отвечая, в частности, на вызовы будущего восстановления и будущего развития нашего государства", – объяснил премьер.
Шмыгаль отметил, что "в ближайшее время не обсуждалось никаких кадровых изменений" в Кабмине.
"Это будет естественный процесс, как это всегда у нас происходит, очень открыто и очевидно", – заявил он.
Последний раз перестановки в украинском правительстве произошли 7 февраля – Верховная Рада назначила министром внутренних дел Игоря Клименко, который заменил погибшего в авиакатастрофе Дениса Монастырского.
Ранее в видеообращении по итогам 23 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему "иногда кажется, что кое-кто в тыловых городах полностью забыл о войне", и анонсировал кадровые перестановки.