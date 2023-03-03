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"Кабмин – не монополизированные рабочие места". Шмыгаль ответил, планируются ли кадровые перестановки

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Кадровые изменения в Кабмине будут происходить в рамках естественного процесса, отметил Шмыгаль
Кадровые изменения в Кабмине будут происходить в рамках естественного процесса, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

В ближайшее время в Кабинете Министров Украины кадровых перестановок не планируется, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции 3 марта. Об этом передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Главу правительства спрашивали, снят ли с повестки дня кадровый вопрос – в частности, относительно министра обороны – и планируются ли какие-то отставки и ротации в Кабмине в ближайшее время.

"Прямо в ближайшее время не планируются, но я должен отметить и подчеркнуть, что Кабинет Министров Украины – это не монополизированные рабочие места, куда люди приходят работать на всю жизнь, это очень живой орган, очень живой организм", – ответил Шмыгаль.

По его словам, кадровые изменения будут продолжаться, в том числе в рамках реформы государственной службы, "которая начиналась и сегодня реализуется совместно с нашими партнерами".

"У нас есть видение, как Кабмин должен развиваться, как Кабмин должен модернизироваться, отвечая на вызовы войны и отвечая, в частности, на вызовы будущего восстановления и будущего развития нашего государства", – объяснил премьер.

Шмыгаль отметил, что "в ближайшее время не обсуждалось никаких кадровых изменений" в Кабмине.

"Это будет естественный процесс, как это всегда у нас происходит, очень открыто и очевидно", – заявил он.

Контекст:

Последний раз перестановки в украинском правительстве произошли 7 февраля – Верховная Рада назначила министром внутренних дел Игоря Клименко, который заменил погибшего в авиакатастрофе Дениса Монастырского.

Ранее в видеообращении по итогам 23 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему "иногда кажется, что кое-кто в тыловых городах полностью забыл о войне", и анонсировал кадровые перестановки.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Кабинет Министров, правительство, реформы, кадры, премьер-министр, Денис Шмыгаль
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