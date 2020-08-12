Кабмин не рекомендовал Мищенко на пост главы Кировоградской ОГА из-за конфликта интересов

Министр Кабмина Олег Немчинов заявил, что у кандидата на пост главы Кировоградской облгосадминистрации существует конфликт интересов, поскольку он является владельцем бизнеса.

Кабинет Министров Украины не рекомендует кандидатуру Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской областной государственной администрации. Об этом в Telegram сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

По его словам, после того как Мищенко заслушали на заседании правительства, приняли решение не рекомендовать его кандидатуру.

"Репутация глав ОГА должна быть кристально чистой и иметь поддержку в своем регионе. Мы учли мнение как простых граждан, так и бизнеса. Более того, есть информация, что у кандидата существует конфликт интересов, поскольку он является владельцем бизнеса", – отметил Немчинов.

5 августа Кабмин согласовал кандидатуру Мищенко на пост главы Кировоградской облгосадминистрации. Сам Мищенко тоже присутствовал на заседании и заявлял, что после вступления в должность передаст бизнес сыну, чтобы избежать конфликта интересов.