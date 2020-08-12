Кабмин не рекомендовал Мищенко на пост главы Кировоградской ОГА из-за конфликта интересов

Кабинет Министров Украины не рекомендует кандидатуру Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской областной государственной администрации. Об этом в Telegram сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
По его словам, после того как Мищенко заслушали на заседании правительства, приняли решение не рекомендовать его кандидатуру.
"Репутация глав ОГА должна быть кристально чистой и иметь поддержку в своем регионе. Мы учли мнение как простых граждан, так и бизнеса. Более того, есть информация, что у кандидата существует конфликт интересов, поскольку он является владельцем бизнеса", – отметил Немчинов.
5 августа Кабмин согласовал кандидатуру Мищенко на пост главы Кировоградской облгосадминистрации. Сам Мищенко тоже присутствовал на заседании и заявлял, что после вступления в должность передаст бизнес сыну, чтобы избежать конфликта интересов.
Предыдущий глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь был уволен 28 июня после задержания по подозрению в получении взятки.