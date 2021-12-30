Кабмин продлил действие постановления, разрешающего белорусам находиться в Украине 180 дней в году

Также, согласно этому постановлению, граждане Республики Беларусь, являющиеся предпринимателями, высококвалифицированными специалистами (в частности, специалистами в сфере информационных технологий и инноваций), иммиграция которых отвечает интересам Украины, и члены их семей могут обратиться с заявлением в Государственную миграционную службу и получить в сокращенный срок вид на временное проживание в Украине.

Для остальных иностранцев срок временного пребывания в стране по-прежнему ограничивается 90 днями в течение шести месяцев.