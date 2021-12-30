Кабмин продлил действие постановления, разрешающего белорусам находиться в Украине 180 дней в году

Также, согласно этому постановлению, граждане Республики Беларусь, являющиеся предпринимателями, высококвалифицированными специалистами (в частности, специалистами в сфере информационных технологий и инноваций), иммиграция которых отвечает интересам Украины, и члены их семей могут обратиться с заявлением в Государственную миграционную службу и получить в сокращенный срок вид на временное проживание в Украине.
Для остальных иностранцев срок временного пребывания в стране по-прежнему ограничивается 90 днями в течение шести месяцев.
2 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №420/2020 о мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов – граждан Беларуси. Указ обязывал Кабмин продлить до 180 дней в год срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси. В декабре Кабмин принял соответствующий указ.
В Минске тогда заявили, что указ Зеленского подрывает доверие в двухсторонних отношениях и идет вразрез с положениями Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Беларусью и Украиной.
Такое решение украинских властей связано с тем, что после выборов в Беларуси из страны начали массово уезжать граждане, которых преследовала власть. За восемь месяцев 2021 года 58 граждан Беларуси обратились с просьбой о предоставлении статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите в Украине.
По состоянию на 1 января 2021 года в Украине постоянно проживало 9632 гражданина Беларуси, за 2020 год их количество возросло на 378 человек. Временно в стране на 1 января проживало 4569 граждан Беларуси (+1548 человек за 2020 год).