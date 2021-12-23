Кабмин согласовал соглашение о безвизе между Украиной и Сейшельскими Островами

В Кабмине рассказали, как сейчас украинцы могут попасть на Сейшелы Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

"Документ предусматривает установление на взаимной и постоянной основе безвизового режима поездок граждан Украины и граждан Республики Сейшельские Острова с целью въезда и максимальным сроком пребывания до 90 дней в течение 180 дней", – объяснили в правительстве Украины.

По его данным, сейчас туристы из Украины могут находится на Сейшелах без необходимости оформления визы до 90 дней, это одностороннее решение Республики Сейшельские Острова. В то же время жителям Сейшел для въезда в Украину необходима виза.

Возможный безвиз с Сейшелами прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"МИД шаг за шагом создает новые возможности для путешествий украинцев и открывает Украину миру. Даже когда речь идет о дальних или экзотических странах, это часть последовательной работы по расширению свободы передвижения для украинцев и продвижению позитивного имиджа Украины", – сказал дипломат.