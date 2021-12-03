Нардеп Качура обратился к СБУ, миграционной службе и пограничникам по поводу двойного гражданства Арахамии и Рудик

"Я как юрист принял решение зарегистрировать депутатский запрос, касающийся главы нашей фракции Давида Арахамии. Некторые Telegram-каналы публиковали, что у него есть гражданство США, он это опровергал. И относительно Киры Рудик – на вопрос журналистов, есть ли у нее другое гражданство, она ответила, что родилась в Украине и является украинкой. Был тоже ряд публикаций, что у Рудик есть гражданство США. В частности, что она является владельцем бизнеса в США, налогоплательщиком", – рассказал Качура.

Давид Арахамия опроверг наличие у него американского гражданства, комментируя запрос Качуры.

"Кроме меня есть еще 450 депутатов, которых надо проверить. Он прав – если была информация в СМИ, надо проверить. Когда они смогут проверить... А если не смогут, я выйду к вам на брифинг и покажу, что у меня нет никакого американского гражданства", – подчеркнул Арахамия.

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Видео: LBTV / YouTube

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