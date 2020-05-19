Киевский суд отстранил прокурора и следователя от дела о поставках бронежилетов "Корсар"

Адвокаты основателя компании "НПП Темп 3000" Юрия Евтушенко утверждают, что отстраненные от дела следователь Госбюро расследований Украины Дмитрий Алексенко и прокурор Офиса генпрокурора Николай Середа предвзято относились к подозреваемым в деле о поставках бронежилетов "Корсар" Министерству обороны Украины.

Печерский райсуд Киева 15 мая отстранил следователя Госбюро расследований Украины Дмитрия Алексенко и прокурора Офиса генпрокурора Николая Середу от участия в досудебном расследовании по делу о поставках Министерству обороны Украины бронежилетов "Корсар", которые следствие считает некачественными. Скан-копию определения следственного судьи Бусика опубликовал телеканал "112 Украина".

В определении сказано, что решение об отводе следователя и прокурора было принято на основании ходатайства адвоката Александра Строканя, представляющего интересы одного из подозреваемых – основателя компании "НПП Темп 3000" Юрия Евтушенко.

Причины отвода в резолютивной части не приводятся.

В комментарии "112 Украина" Строкань сказал, что представители стороны обвинения "систематически игнорировали ходатайства предоставить материалы дела для ознакомления, что по закону является ограничением права на защиту". Также, заявил защитник, к делу приобщали "доказательства, которые не имели никакого отношения к уголовному производству, были недостоверными и недоказательными".

"Сторона обвинения неоднократно пыталась возложить на Евтушенко дополнительные процессуальные обязанности и ограничения, выполнить которые было невозможно. Например, домашний арест без права посещать даже врача, при слабом здоровье подозреваемого. В 2019 году сторона обвинения пыталась безосновательно удерживать под стражей Евтушенко только за то, что он негативно высказывался относительно эффективности досудебного расследования", – указал адвокат.



В свою очередь, Евтушенко заявил, что "абсолютно не против расследования дела, поскольку переживать причин не имеет", но требует разобраться со "столь очевидным давлением и препятствованием работе предприятия".

Расследование по делу о поставках бронежилетов ВСУ ведется с 2019 года.

Скриншот: 112.ua

9 июля 2019 года ГБР опубликовало в Facebook разговоры сотрудников Минобороны, которые закупили бронежилеты "Корсар М3с" 1–4 класса защиты, якобы зная, что они не соответствуют техническим требованиям. Чиновники обсудили последствия проверки бронежилетов. Один из них заявил, что "полный контроль никто не будет проводить" и никто на этапе приема их "щупать не будет". Он заверил собеседника, что приемщики жилетов будут считать их с закрытыми глазами.

В Минобороны отметили, что ГБР сфабриковало аудиозапись.

Директор территориального управления Госбюро расследований в Киеве Руслан Марчук заявлял, что некачественные бронежилеты, которые могли быть опасны для украинских военных, в Вооруженные силы не попали.

5 ноября тогдашний директор ГБР Роман Труба сообщил, что подозрения в деле о бракованных бронежилетах 1–4 класса защиты объявили пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны, которые отвечают за прием и контроль качества вещевого имущества. Им вменяют ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 426 (умышленное, совершенное по предварительному сговору группой лиц, невыполнение военным служебным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Среди фигурантов дела – начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины, генерал-майор Дмитрий Марченко, он находится на свободе под залогом в 20 млн грн, которые внес пятый президент Украины Петр Порошенко. Первый заместитель начальника управления Минобороны Сергей Почтаренко, еще один фигурант, пребывает под ночным домашним арестом.

Также по этому делу сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) заместителю директора и технологу компании, которая продала некачественные бронежилеты.