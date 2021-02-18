Кива заявил о "давлении и буллинге" от Bihus.info после того, как обматерил журналиста этого проекта в Раде

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива после нецензурных высказываний в адрес руководителя Bihus.info Дениса Бигуса пожаловался в комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил о давлении и буллинге со стороны проекта Bihus.info после того, как он обматерил в кулуарах Верховной Рады журналиста проекта Даниила Мокрика. Соответствующее письмо Кива направил в комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова, его копию Мокрик опубликовал у себя в Facebook 17 февраля.

"В своих публикациях и видеосюжетах проект Bihus.info неоднократно искажал факты относительно меня, унижал меня, оскорблял, нарушая своими действиями общепризнанные нормы морали", – написал Кива.

Депутат от ОПЗЖ отметил, что "не считает работников Bihus.info журналистами. По словам Кивы, он не скрывает своего отношения к журналистам Bihus.info и "статус народного депутата в этой ситуации не имеет никакого значения".

"Они занимаются предпринимательской деятельностью и освоением значительных денежных средств грантовой помощи под видом обличителей коррупции", – заявил Кива в своем обращении.

На заседании комитета по вопросам свободы слова 17 февраля, куда пригласили Мокрика, председатель комитета Нестор Шуфрич отметил, что у Кивы есть обида на журналистов, потому что в конце 2019 года они рассказали о диагнозе депутата "черепно-мозговая травма с психопатизацией личности". В ответ Мокрик объяснил Шуфричу, что этот диагноз Кивы опубликован в судебном решении и с ним может ознакомиться каждый.

"Этот диагноз стал основанием для смягчения Киве наказания при признании его виновным в коррупционном преступлении. [...] Этот диагноз представляет общественный интерес, поскольку поднимает вопрос способности Кивы осуществлять свои депутатские полномочия", – подчеркнул Мокрик.

По результатам заседания комитет Верховной Рады решил инициировать изменения в законодательство, которые позволили бы наказывать депутатов за хамство в сторону журналистов и лишать их права участия от двух до пяти пленарных заседаний.

Кива 4 февраля обматерил руководителя Bihus.info Дениса Бигуса после того, как Мокрик спросил его об отмывании денег через конвертационные центры.

"Я знаю одно, что ваш руководитель – п...дорас и гомосексуалист... Вы являетесь пособником п...дораса..." – заявил Кива в кулуарах Верховной Рады журналисту.