"Нацкорпус" блокировал "Патриотов" Кивы, НАБУ расследует закупки вакцин, самолет МАУ в Иране могли сбить намеренно. Главное за день

"Нацкорпус" обвинил "Патриотов – За жизнь" в планировании вооруженных провокаций, Кива утверждает, что спортсмены готовились к чемпионату Фото: nationalcorps.org

Хроники пандемии

В Великобритании выявили новые мутации коронавируса – Служба общественного здравоохранения Англии сообщила о 76 заражениях двумя новыми штаммами. Эксперты опасаются, что они могут по-другому взаимодействовать с вакциной, ослабляя ее эффективность.

В Украине за сутки подтвердили 3,4 тыс. новых случаев COVID-19. Выздоровевших вдвое больше.

Украина ожидает первый миллион доз вакцины 15 февраля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Речь идет о первом миллионе доз вакцины AstraZeneca. Украинцы смогут подать заявку на вакцинацию через "Дію". Сегодня стало известно также, что помимо заявленных ранее договоренностей о покупке вакцин, 1,2 млн доз препарата AstraZeneca Украине перепродаст Польша.

НАБУ открыло дело о закупках Украиной китайской вакцины от COVID-19 производства Sinovac Biotech. Проверить закупки попросил Совет общественного контроля при НАБУ: "Обнародованная цена закупки одной дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее "общая эффективность" во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%", – отметили в заявлении.

Россия заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за информации о COVID-19 в ОРДЛО. "Это первый прецедент, когда официальный правительственный сайт другой страны блокируют в РФ за распространение правды", – сказал глава ведомства Алексей Резников.



Рекомендуем также прочесть сегодняшние лонгриды "ГОРДОН" – интервью с известным врачом-педиатром и телеведущим Евгением Комаровским о вакцинах, локдауне и возвращении к прежней жизни, а также выводы экспертов ВОЗ о коронавирусе, сделанные за несколько недель работы в Ухане.

Появилась аудиозапись, которая может свидетельствовать об умышленном уничтожении самолета МАУ в Иране

Правительство и органы безопасности Канады изучают аудиозапись, на которой допускается преднамеренное уничтожение самолета Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года. На записи, вероятно, слышен разговор министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа на языке фарси.

МИД Ирана опроверг эту информацию. В ведомстве подчеркнули, что такой записи быть не может; что причиной крушения стала "катастрофическая человеческая ошибка"; и призвали Канаду "не усугублять горе семей погибших".

Офис генпрокурора призвал Канаду предоставить Украине аудиозапись.

В Киеве активисты "Нацкорпуса" блокировали "Патриотов Украины – За жизнь"

Представители "Национального корпуса" пришли к огражденной территории в центре Киева и попытались зайти на территорию. Националисты утверждали, что за забором находились "титушки, вооруженные арматурой", привезенные в Киев нардепами от ОПЗЖ для провокаций.

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива подтвердил, что в здании за оградой были представители его организации "Патриоты – За жизнь", но утверждает, что там проходили соревнования по боксу и троеборью. Он обвинил лидера "Нацкорпуса" Андрея Билецкого в нагнетании конфликта и вовлечении в него несовершеннолетних.

Столкновений между конфликтующими сторонами не произошло – на месте быстро появилась полиция, стала цепью вдоль забора, постепенно вывела людей из-за ограды и посадила их в автозаки.

Позднее в полиции сообщили, что проводят обыски в помещении, которое было за забором, начали уголовное производство по статьям о приготовлении к уголовным преступлениям и хулиганстве.

Шмыгаль заявил, что Украина мягче всех среди стран ЕС прошла экономический кризис

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина "потеряла лишь 4,5% ВВП" и в конце 2020 года экономика страны вернулась на докризисный уровень.

Верховный Суд рассмотрел иски против санкций в отношении "каналов Медведчука"

Верховный Суд оставил без движения одно из заявлений, оспаривающих указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и телеканалов из пула нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. По второму иску суд отказался открыть производство. По третьему аналогичному иску суд еще не принял решения.

Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", решение о прекращении вещания трех телеканалов поддерживают 49% украинцев.

Тем временем в СМИ появилась информация, что медиахолдинг, в который входили заблокированные телеканалы, хочет объединить их в один, а учредителями, чтобы избежать новых санкций, сделать сотрудников.

Слушания по импичменту Трампа

В ночь на 10 февраля Сенат США назвал конституционным процесс импичмента над 45-м президентом Дональдом Трампом. "За" проголосовали 56 сенаторов, в том числе шесть республиканцев, "против" – 44.

СМИ сообщают, что Трамп остался недоволен выступлением своих адвокатов в Сенате. Президент США Джо Байден заявил, что не планирует смотреть процесс импичмента, а будет заниматься своей работой.

Сегодня слушания продолжаются. Менеджеры Палаты представителей по импичменту представят свои аргументы против Трампа и покажут ранее не публиковавшиеся кадры с камер наблюдения Капитолия.

Киев завалило снегом

В столице за двое суток выпало 35 см снега, и синоптики прогнозируют ухудшение погоды. "Киевпастранс" ввел в городе оперативное положение для общественного транспорта.

11-го и 12 февраля из-за непогоды в Киеве закроют школы и детсады.

В России главу штабов Навального заочно арестовали

Руководителя сети региональных штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова, который в России проходит по делу о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста, объявили в розыск по странам СНГ и заочно арестовали.

Жена Навального Юлия, по данным СМИ, улетела в Германию с частным визитом.

Госдума РФ увеличила в четыре раза штрафы за неповиновение силовикам на митингах.

В Черкасской области уволили двух и отстранили четырех сотрудников полиции за пытки

По данным ГБР, двое полицейских, пытаясь получить признание в краже и мошенничестве, несколько часов избивали 28-летнего жителя Черкасской области; удары наносили руками, ногами, стулом, шлангом от огнетушителя и пластиковой бутылкой, металлический стул сломали о пострадавшего.

Новости спорта

Украинки Бондаренко и Киченок выиграли стартовый матч в парном разряде на Australian Open.

В смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону Украина заняла четвертое место.

Гимн России на чемпионате мира по конькобежному спорту заменят на музыку Чайковского.