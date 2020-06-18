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Коболев назвал блефом демонтаж "Газпромом" труб, по которым газ подается к границе с Украиной

Информация о демонтаже "Газпромом" труб, по которым к границе с Украиной подается газ, является инструментом для продвижения газопровода "Северный поток – 2", считает глава "Нафтогазу" Андрей Коболев.

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Коболев: Россияне пугают европейцев
Коболев: Россияне пугают европейцев
Фото: ЕРА

Российский "Газпром" блефует, рассказывая о демонтаже труб, по которым к границе с Украиной подается газ из РФ. Об этом 18 июня заявил глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев, сообщает УНН.

"Прокомментирую о трубах... Я это воспринимаю в первую очередь как инструмент продвижения [газопровода] "Северный поток – 2". Таким образом россияне пугают европейцев: "Смотрите, если этот газопровод не будет достроен – трубы мы убираем перед территорией Украины – и газа в принципе не будет". Это блеф”, – сказал он.

По словам главы "Нафтогазу", со стороны президента РФ Владимира Путина, политического руководства России и "Газпрома" было много подобных месседжей.

Он подчеркнул, что команда украинской компании прилагает большие усилия, чтобы был остановлен проект "Северный поток – 2".

"Мы считаем, что он против интересов как Украины, так и Европы. А если это произойдет, то и трубы с российской стороны украинской территории останутся на своем месте. Я думаю, что это очевидно”, – объяснил Коболев.

О демонтаже труб "Газпромом" рассказал глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон. Он выразил мнение, что российская компания хочет уничтожить теоретическую возможность транзита газа через украинскую территорию.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Готовность газопровода составляет 93%. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году ГерманияФинляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания дала разрешение только в 2019 году. Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск "Северного потока – 2" перенесли на конец 2020-го.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. После этого российское трубоукладочное судно "Академик Черский" было переброшено из дальневосточного порта Находка в Балтийское море.

Теги: Газпром, Россия, газ, Андрей Коболев, строительство, газопровод, Европа, Северный поток – 2, российский газ
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