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Комаровский: С точки зрения власти, народ – коллективный олигарх, который зажрался и которого надо постоянно раскулачивать

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Комаровский: Это чистый мем: "коллективный олигарх украинский народ". Ура, товарищи!
Комаровский: Это чистый мем: "коллективный олигарх – украинский народ". Ура, товарищи! 
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский считает, что власти в Украине борются с олигархами только на словах, на самом деле их инициативы часто направлены против обычных граждан. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

В качестве примера он назвал инициативу правящей партии обязать таксистов использовать кассовые аппараты.

"Ты знаешь хоть одного таксиста-миллионера? Ты же понимаешь, какой это тяжелый труд: красные глаза, вечная машина, целый день за рулем, а какие еще попадутся клиенты... Это же риск жизни реальный. А сколько у таксистов профессиональных болезней! И геморрой, и варикоз, они не двигаются практически, ишемия, инсульты... Это просто ужасно. Работает человек, он таксист, почему вы к нему лезете с вашим кассовым аппаратом? Таксисты  это же главные люди, которые обирают нашу страну. Мы должны за ними следить, чтобы, не дай бог, они 2 грн мимо государственного кармана [не положили]! Какая на хрен деолигархизация? Вот же они, олигархи, за которыми надо глаз да глаз", – возмутился Комаровский. 

Он сказал, что происходящее в стране его очень огорчает. 

"Это для меня повод глобального отчаяния. Мне всегда казалось, что наша главная задача, чтобы наша любимая страна была процветающей, – сделать две вещи: чтобы украинцы любили друг друга, по крайней мере воспринимали каждого жителя страны, независимо от [взглядов], как брата, и второе  мы должны уважать и ценить наше государство. Не родину, а государство. Родину мы и так любим. То есть все, что нам надо,  чтобы государство минимизировало наезды на нас, чтобы государство занималось обслуживанием наших интересов", – сказал доктор.

Он считал, что для достижения этих целей достаточно, чтобы произошла смена поколений и чтобы вместо советских политиков к власти пришла молодежь. 

"Мне казалось, что смена поколений власти [поможет этому]. Все, кто был раньше [у власти], поднялись при Совке. Они были комсомольцами, коммунистами и так далее. Они привыкли к доминирующей роли государства. Их, наконец-то, мы подвинули. Пришли молодые люди, которые понимают, как это плохо, когда тебя давят. И что мы видим? Каждый день: "Штрафы надо увеличить, кассовые аппараты [внедрить], то нельзя печатать, здесь на этом языке нельзя говорить, мы введем еще одного фюрера, который будет считать проценты, на каком языке можно разговаривать"... Про налоги вообще не хочу говорить. "Техосмотр вернуть". Без него же никак! Там, в техосмотре, коррупции нет! Теперь уже новое предложение  считать баллы за нарушения ПДД. То есть молодая поросль только и думает: "Что бы нам еще такое придумать, чтобы мы еще одну копеечку у них забрали?" И это все прикрывается дебильными разговорами о деолигархизации!" – заявил Комаровский.

По его мнению, олигархами украинские власти считают не представителей бизнеса, а рядовых граждан. 

"У нас есть такой коллективный олигарх – украинский народ, который, с точки зрения нашей власти, зажрался и которого надо постоянно раскулачивать. Это чистый мем: "коллективный олигарх – украинский народ". Ура, товарищи! Это для меня чуть ли не главная личная трагедия. Потому что когда молодые люди, не воспитанные при Совке, приходят во власть, друг выясняется, что [они возвращают] все самое ненавистное, что было при советской власти", – сказал Комаровский. 

Интервью с Комаровским выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Последние президентские и парламентские выборы в Украине состоялись в 2019 году. К власти пришел бывший актер Владимир Зеленский. Он вступил в должность президента Украины в 41 год, став самым молодым главой государства в истории Украины.

Политическая сила Зеленского "Слуга народа" на парламентских выборах получила большинство мандатов и впервые в истории Украины сформировала монобольшинство в Верховной Раде

Согласно результатам опроса, который с 24 ноября по 1 декабря 2021 года проводил Центр Разумкова, только 17% граждан считают, что события в Украине движутся в правильном направлении68,5% придерживаются мнения, что события развиваются в неправильном направлении. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, реформы, такси, штраф, ПДД, Евгений Комаровский, Владимир Зеленский, олигархи, власть, Слуга народа
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