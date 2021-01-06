Кононенко позвали на допрос в НАБУ. Он не пойдет

Бывший народный депутат Игорь Кононенко отказался идти на допрос в НАБУ, так как реабилитируется после отравления ртутью четырехлетней давности.

Бывшего депутата Верховной Рады от Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро. Фотография повестки опубликована на сайте НАБУ.

В бюро сообщили, что речь идет о деле, открытом 2 марта 2018 года, о злоупотреблении властью или служебным положением и служебной подделке. Кононенко вызывают как свидетеля.

Согласно тексту повестки, ему необходимо явиться 11 января "для участия в проведении допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве".

В НАБУ подчеркнули, что публикуют повестку, "учитывая предыдущие неявки на вызовы без уважительных причин".

В свою очередь, экс-нардеп написал в Facebook, что повесток не получал и узнал о том, что его вызывает НАБУ, из СМИ.

"К сожалению, я не смогу прибыть в НАБУ 11 января, поскольку прохожу очередной курс восстановления здоровья после печально известного отравления ртутью несколько лет назад", – сообщил он.

Отравление Кононенко ртутью произошло в конце 2016 года, стало известно о нем в январе 2017 года. По данным LB.ua, содержание ртути в крови народного депутата было превышено в 50 раз.

20 августа 2019 года директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что в отношении Кононенко открыто уголовное производство по подозрению в декларировании недостоверных данных.

В июле Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции сообщало, что Кононенко в уточненной декларации за 2015 год указал недостоверную информацию о количестве и номинальной стоимости акций зарегистрированных на территории Украины трех акционерных обществ и двух иностранных компаний, принадлежащих ему по праву собственности, а также не задекларировал доход невестки.

Кононенко заявлял, что считает необоснованным это уголовное производство.

Кроме того, Кононенко фигурирует в деле "Центрэнерго". "Радіо Свобода" в марте 2019 года опубликовало записи телефонных разговоров Кононенко с нардепом V созыва Дмитрием Крючковым и бизнесменами, братьями Григорием и Игорем Суркисами; записи свидетельствуют, что Кононенко, вероятно, причастен к коррупционным схемам в энергетике. После допроса в НАБУ Кононенко 25 апреля 2019 заявил, что подаст в суд на "Радіо Свобода" за публикацию непроверенной информации.

Кононенко отказался проходить голосовую экспертизу по делу "Центрэнерго".