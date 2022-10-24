"Забавная картинка". Корбан заявил, что наконец-то увидел документы с обоснованием лишения гражданства

"Я еще такого не видел", – заявил Корбан Фото: Gennady Korban / Facebook

По его словам, адвокаты все это время обращались в различные службы, от государственной миграционной службы и СБУ до Офиса президента. Эти документы были необходимы юристам бизнесмена, чтобы опротестовать решение в Верховном Суде.

Ознакомившись с бумагами, Корбан назвал их содержание "забавным".

"В результате продолжающегося юридического расследования вырисовывается забавная картинка. Я еще такого не видел", – заявил он.

По его мнению, люди, перечисленные в документах, "поставившие подписи и выполнившие незаконные команды, рано или поздно будут наказаны".