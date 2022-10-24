"Забавная картинка". Корбан заявил, что наконец-то увидел документы с обоснованием лишения гражданства

По его словам, адвокаты все это время обращались в различные службы, от государственной миграционной службы и СБУ до Офиса президента. Эти документы были необходимы юристам бизнесмена, чтобы опротестовать решение в Верховном Суде.
Ознакомившись с бумагами, Корбан назвал их содержание "забавным".
"В результате продолжающегося юридического расследования вырисовывается забавная картинка. Я еще такого не видел", – заявил он.
По его мнению, люди, перечисленные в документах, "поставившие подписи и выполнившие незаконные команды, рано или поздно будут наказаны".
О лишении гражданства Корбана, а также украинского бизнесмена Игоря Коломойского и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича 20 июля сообщили СМИ.
Позднее скан указа президента без подписи опубликовали нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко и советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.
22 июля Корбан сообщил, что попытался вернуться в Украину, однако сотрудники Госпогранслужбы отказали ему во въезде в страну и отобрали украинский паспорт. В акте изъятия говорилось, что документ недействителен, согласно поручению миграционной службы от 20 июля.
По данным СМИ, бизнесмен находился в Лондоне – навещал сына. Собеседники "Украинской правды" в его окружении говорили, что он выехал из Украины как многодетный отец малолетних детей.
Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что недопуск в Украину Корбана полностью разрушил управление штабом обороны Днепра, и анонсировал "план общественной поддержки" Корбана, уточнив, что о митингах и пикетах речь не идет.
Сам Корбан 26 июля заявил, что "прорыва границы в стиле Саакашвили" не планирует. По его словам, он в Польше, но намерен вернуться в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский на вопрос о мотивах лишения гражданства Корбана заявил, что все решения об утрате или получении гражданства Украины принимаются "на основании действующего законодательства".