Корниенко на согласительном совете: Пришла весна, много людей ожидают посадок

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что этой весной правоохранительные органы должны начать посадки, как они обещали во время президентской кампании.

Корниенко: Задача сделать так, чтобы справедливость в стране начала восстанавливаться Фото: Слуга Народу / Facebook

Правоохранительные органы Украины, наконец, должны показать результаты своей работы. Об этом сегодня в ходе заседания согласительного совета депутатских фракций и групп заявил глава партии "Слуга народа" и заместитель председателя фракции политсилы в Верховной Раде Александр Корниенко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Пришла весна, много людей ожидают посадок, которые мы обещали в прошлом году. Понятно, что прошлой весной мы просто бы не успели это сделать. Этой весной точно это надо будет делать", – сказал нардеп.

Он высказал мнение, что 4 марта на внеочередном заседании Рады нужно провести "очень серьезный разговор" по этому поводу с руководителями правоохранительных органов.

"В первую очередь надо выяснить у руководителя Офиса генпрокурора Руслана Рябошапки, как продвигается реформа прокуратуры и почему она мешает выдвигать конкретные подозрения", – отметил Корниенко.

Кроме того, он настаивает на "непростом разговоре" с Национальным антикоррупционным бюро. По словам нардепа, НАБУ "долго рассказывало", что выполнять свою работу в течение последних пяти лет им мешало "отсутствие политической воли". Корниенко напомнил, что президент уже сменился, а работы НАБУ все равно не видно.

По словам нардепа, вопросы есть также к руководителям Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований.

"Общая задача сделать так, чтобы справедливость в стране начала восстанавливаться. В форме посадок, не в форме посадок, но чтобы люди видели конкретный результат работы правоохранительной системы", – добавил Корниенко.

Он отметил, что то же самое касается и правительства, и напомнил, что разговор об этом также будет подниматься 4 марта.