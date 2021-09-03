Корниенко: Назревает "морской день" в Раде

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков отметил, что в этой сфере накопилось много вопросов, которые не решались на протяжении длительного времени. Он отметил необходимость улучшения хозяйственной деятельности, возобновления финансирования, рассмотрения вопросов использования портовых сборов, дерегуляции и других. Их решение, по словам Васькова, должно улучшить положение дел в отрасли водного транспорта.
"Вопросов так много, что у нас уже назревает "морской день" в Раде. Вместе с представителями отрасли мы соберем все инициативы, оформим их в законопроекты и в этот день будем ставить на голосование только их", – заявил председатель партии, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на встрече с предпринимателями и представителями морской отрасли в Одессе.
Среди проблем, которые озвучили участники встречи:
29 июня 2021 года Верховная Рада разрешила морякам не подтверждать свои дипломы каждые пять лет. Теперь для подтверждения компетентности моряка определены новые условия: пригодность лица для работы на судах по состоянию здоровья, наличие действующих свидетельств об обязательной подготовке, а также наличие подтвержденного Морской администрацией стажа работы на судах.
Сейчас Министерство цифровой трансформации работает над обновлением Государственного реестра документов моряков – в августе СБУ сообщила, что завершила передачу реестра министерству. Ранее СБУ выяснила, что он находился в руках сторонних лиц.