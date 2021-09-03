Корниенко: Назревает "морской день" в Раде

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков отметил, что в этой сфере накопилось много вопросов, которые не решались на протяжении длительного времени. Он отметил необходимость улучшения хозяйственной деятельности, возобновления финансирования, рассмотрения вопросов использования портовых сборов, дерегуляции и других. Их решение, по словам Васькова, должно улучшить положение дел в отрасли водного транспорта.

"Вопросов так много, что у нас уже назревает "морской день" в Раде. Вместе с представителями отрасли мы соберем все инициативы, оформим их в законопроекты и в этот день будем ставить на голосование только их", – заявил председатель партии, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на встрече с предпринимателями и представителями морской отрасли в Одессе.

Среди проблем, которые озвучили участники встречи: