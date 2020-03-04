Корниенко заявил, что должности в Кабмине сохранят пять чиновников
По словам замглавы фракции “Слуги народа” в Верховной Раде Александра Корниенко, должности в правительстве могут сохранить сохранить два вице-премьера, а также руководители МВД, Минюста и Мининфраструктуры.
Должности в Кабинете Министров Украины могут сохранить пять чиновников. Как сообщает УНН, об этом заявил первый замглавы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Александр Корниенко.
"[Останется вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий] Кулеба. Он будет объединять европейскую интеграцию и МИД. [Министр юстиции Денис] Малюська. [Вице-премьер – министр цифровой трансформации Евгений] Федоров... Это понятно, ведь в области цифровых преобразований у нас наибольшие успехи... И еще [министр инфраструктуры Владислав] Криклий", – сказал он, отвечая на вопрос, кто сохранит посты в новом Кабмине, кроме министра внутренних дел Арсена Авакова.
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