Корниенко заявил, что не считает кумовством назначение депутатами себе в помощники родственников других нардепов

Корниенко: Нужно коллегам все-таки сделать кадровые выводы, а тем коллегам, которые еще не встряли в это, – не встревать Фото: sluga-narodu.com

"Здесь мысли разошлись. Мое личное мнение... заключается в том, что мы на это должны отреагировать, мы не должны об этом просто забыть. И, наверное, нужно коллегам все-таки сделать кадровые выводы, а тем коллегам, которые еще не встряли в это, – не встревать. Нужно ли какое-нибудь другое наказание, возмещать деньги и т.п.? Мне кажется, это процедурно труднее будет сделать. Я бы не сказал, что это прямое кумовство, потому что вряд ли они даже знакомы между собой", – заявил Корниенко.

Часть депутатов считают подобные назначения обусловленными с профессиональной точки зрения, добавил он.

"Но понятно, что моральную сторону дела нельзя не учитывать и нужно с этим что-то делать. Я думаю, будут какие-то действия со стороны депутатов. Когда было предыдущее расследование о прямых родственниках, то все депутаты увольняли их и больше таким не занимались", – заверил Корниенко.