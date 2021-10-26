Корниенко заявил, что не считает кумовством назначение депутатами себе в помощники родственников других нардепов

"Здесь мысли разошлись. Мое личное мнение... заключается в том, что мы на это должны отреагировать, мы не должны об этом просто забыть. И, наверное, нужно коллегам все-таки сделать кадровые выводы, а тем коллегам, которые еще не встряли в это, – не встревать. Нужно ли какое-нибудь другое наказание, возмещать деньги и т.п.? Мне кажется, это процедурно труднее будет сделать. Я бы не сказал, что это прямое кумовство, потому что вряд ли они даже знакомы между собой", – заявил Корниенко.
Часть депутатов считают подобные назначения обусловленными с профессиональной точки зрения, добавил он.
"Но понятно, что моральную сторону дела нельзя не учитывать и нужно с этим что-то делать. Я думаю, будут какие-то действия со стороны депутатов. Когда было предыдущее расследование о прямых родственниках, то все депутаты увольняли их и больше таким не занимались", – заверил Корниенко.
Программа журналистских расследований "Схемы" (проект "Радіо Свобода" и UA:Перший) насчитала не менее 12 близких родственников депутатов, работающих помощниками у их коллег по парламенту за бюджетные средства. За два года работы Рады этого созыва на их зарплаты из бюджета потратили почти 4,5 млн грн.
По информации журналистов, больше всего за этот период – более 754 тыс. грн – заработала Виктория Улиганец, супруга нардепа от "Слуги народа" Александра Мережко. "Схемы" узнали, что она с января 2020 года работает помощницей у нардепа той же фракции Игоря Марчука и получает в среднем 41,8 тыс. грн в месяц. В июле и августе 2021 года с учетом премий она получила почти по 92 тыс.
Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Василий Нимченко назначил помощницей собственную невестку, пояснив это тем, что "святые конфиденциальные вопросы народного депутата не может доверить человеку, который не находится в ряду близких".
В сентябре 2020 года народные депутаты приняли в целом законопроект №2203, запрещающий им брать себе в помощники жен, мужей, детей, родителей и других близких родственников.
Но комитет по вопросам антикоррупционной политики обратил внимание руководства парламента на определенные несогласованности в нем. Аппарат Верховной Рады должен был подготовить этот вопрос к рассмотрению в сессионном зале, но этого до сих пор не произошло. Поэтому законопроект до сих пор не подписан и не вступил в силу.