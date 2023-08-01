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Власти Киева и украинский Красный Крест подписали меморандум о сотрудничестве – Кличко

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Подписанный документ предусматривает обучение специалистов, которые будут оказывать психологическую и реабилитационную помощь военным
Подписанный документ предусматривает обучение специалистов, которые будут оказывать психологическую и реабилитационную помощь военным
Фото: kyivcity.gov.ua

Общество Красного Креста Украины (ОККУ) и киевские городские власти подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом 1 августа сообщили пресс-служба Киевско городского совета и городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

Как отметил Кличко, документ предусматривает сотрудничество в сфере реабилитации военных и гражданских, пострадавших в результате полномасштабной войны, которую против Украины начала страна-агрессор Россия.

"В частности, речь идет о приобретении современного реабилитационного оборудования для крупного реабилитационного центра, который создает город. В части его помещений идет ремонт, а в части уже лечатся и проходят реабилитацию наши защитники", – написал Кличко.

Кроме того, в рамках меморандума планируется обучать специалистов, оказывающих психологическую и реабилитационную помощь военным, а также тех, кто будет работать с пострадавшими гражданскими. Документом также предусмотрены и меры, способствующие социализации ветеранов.

"На первом этапе реализации меморандума сотрудничество будет осуществляться с привлечением международных доноров", – отметил Кличко.

Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, военные, ветераны, Красный Крест, помощь, реабилитация, война России против Украины, пострадавшие
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