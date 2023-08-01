Власти Киева и украинский Красный Крест подписали меморандум о сотрудничестве – Кличко

Как отметил Кличко, документ предусматривает сотрудничество в сфере реабилитации военных и гражданских, пострадавших в результате полномасштабной войны, которую против Украины начала страна-агрессор Россия.
"В частности, речь идет о приобретении современного реабилитационного оборудования для крупного реабилитационного центра, который создает город. В части его помещений идет ремонт, а в части уже лечатся и проходят реабилитацию наши защитники", – написал Кличко.
Кроме того, в рамках меморандума планируется обучать специалистов, оказывающих психологическую и реабилитационную помощь военным, а также тех, кто будет работать с пострадавшими гражданскими. Документом также предусмотрены и меры, способствующие социализации ветеранов.
"На первом этапе реализации меморандума сотрудничество будет осуществляться с привлечением международных доноров", – отметил Кличко.