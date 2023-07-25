Кличко обсудил с послом США вопросы безопасности и самоуправления

"Встретился в столичной мэрии с чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Бриджит Бринк и представителями посольства. Обсудили ситуацию в Киеве – экономическую и социальную, а также вопросы подготовки столицы к отопительному сезону. Говорили о дальнейшем сотрудничестве в сфере безопасности, обновлении энергетической инфраструктуры, о вызовах, которые сегодня стоят перед местным самоуправлением", – написал Кличко.

Мэр Киева также поблагодарил американских дипломатов за всестороннюю поддержку и помощь, которую Соединенные Штаты оказывают Украине и ее столице.