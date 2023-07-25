Кличко обсудил с послом США вопросы безопасности и самоуправления

"Встретился в столичной мэрии с чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Бриджит Бринк и представителями посольства. Обсудили ситуацию в Киеве – экономическую и социальную, а также вопросы подготовки столицы к отопительному сезону. Говорили о дальнейшем сотрудничестве в сфере безопасности, обновлении энергетической инфраструктуры, о вызовах, которые сегодня стоят перед местным самоуправлением", – написал Кличко.
Мэр Киева также поблагодарил американских дипломатов за всестороннюю поддержку и помощь, которую Соединенные Штаты оказывают Украине и ее столице.
США 25 июля объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму до $400 млн. Это 43-й пакет помощи, который предоставляется из запасов минобороны США, с августа 2021 года.
О предыдущем пакете военной помощи для Украины на $1,3 млрд министерство обороны США объявило 19 июля. В него, кроме прочего, вошли четыре NASAMS и боеприпасы к ним, артснаряды и беспилотники.
По данным Пентагона, Вашингтон уже передал Украине военной помощи на $42,6 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ.