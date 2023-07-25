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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кличко обсудил с послом США вопросы безопасности и самоуправления

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Мэр Киева поблагодарил американских дипломатов за поддержку и помощь
Мэр Киева поблагодарил американских дипломатов за поддержку и помощь
Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с чрезвычайным и полномочным послом США Бриджит Бринк и обсудил вопросы безопасности, включая энергетическую, а также проблемы местного самоуправления. Об этом городской голова сообщил в своем Telegram-канале.

"Встретился в столичной мэрии с чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Бриджит Бринк и представителями посольства. Обсудили ситуацию в Киеве – экономическую и социальную, а также вопросы подготовки столицы к отопительному сезону. Говорили о дальнейшем сотрудничестве в сфере безопасности, обновлении энергетической инфраструктуры, о вызовах, которые сегодня стоят перед местным самоуправлением", – написал Кличко.

Мэр Киева также поблагодарил американских дипломатов за всестороннюю поддержку и помощь, которую Соединенные Штаты оказывают Украине и ее столице.

Контекст:

США 25 июля объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму до $400 млн. Это 43-й пакет помощи, который предоставляется из запасов минобороны США, с августа 2021 года. 

О предыдущем пакете военной помощи для Украины на $1,3 млрд министерство обороны США объявило 19 июля. В него, кроме прочего, вошли четыре NASAMS и боеприпасы к ним, артснаряды и беспилотники.

По данным Пентагона, Вашингтон уже передал Украине военной помощи на $42,6 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ.

Теги: Киев, США, Виталий Кличко, помощь, посол, мэр, Бриджит Бринк
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