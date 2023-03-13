Криминальный авторитет Сомхишвили связан с российскими олигархами Алекперовым и Богомоловым – политолог Кулик

"Я бы не разрывал эти две фамилии – Сомхишвили и Иванишвили. Это единый организм на службе в России. Ведь еще в 90-х годах все знали, что Иванишвили был основным спонсором Отара Квантришвили и его мафии. Большую часть братьев Квантришвили контролировал Иванишвили, и для управления грязными средствами он подключил еще одного человека с криминальными понятиями – Тамаза Сомхишвили. С помощью Иванишвили установили связь между [российскими уголовными авторитетами] Шакро Молодым и Дедом Хасаном", – объяснил эксперт.

Политолог отметил, что именно протекция Иванишвили позволила Сомхишвили войти в российский преступный мир – в частности, иметь совместный нефтяной бизнес с Алекперовым и Богомоловым.

"Деньги "общака" для их окружения контролировал именно Иванишвили. Далее последовал "Лукойл", к которому Сомхишвили присоединился вместе с Алекперовым, Богомоловым и его женой Нели. Этот процесс, конечно, тем или иным образом был связан с Иванишвили. Уголовное окружение и бизнес в 90-е годы были единым целым. Понятия традиционного бизнеса тогда не было. Иванишвили по сравнению с Сохишвили был гораздо более крупным игроком, то есть Сомхишвили всегда пытался идти по его стопам", – заявил Кулик.

Также эксперт отмечает, что у Сомхишвили и Иванишвили есть общий бизнес и в России, и в странах ЕС.

"Тамаз Сомхишвили по рекомендации Иванишвили попал в руководство российского концерна "ТАМ Менеджмент". Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, Сомхишвили также владеет активами в Москве. В том числе Сомхишвили контролирует несколько фирм по техническому обслуживанию автомобилей. Сулхан Папашвили, партнер Иванишвили, также стал партнером Сомхишвили. Это документально подтверждено. Он входит в исполнительное управление российского авиационного завода в составе концерна "ТАМ Менеджмент". Сомхишвили, Иванишвили и Папашвили уже однажды фигурировали в расследовании "Панамского архива" по поводу отмывания больших денег через офшоры. В настоящее время в документах концерна отсутствует сам Иванишвили, однако есть Тамаз Сомхишвили и его родственник Георгий. Иванишвили и Сомхишвили ведут дела с россиянами еще с 90-х годов и напрямую связаны совместным бизнесом", – рассказал политолог.