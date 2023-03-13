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Криминальный авторитет Сомхишвили связан с российскими олигархами Алекперовым и Богомоловым – политолог Кулик

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В Украине Сомхишвили пытается отсудить у Киева компенсацию из-за расторжения контракта на реконструкцию Харьковской площади
В Украине Сомхишвили пытается отсудить у Киева компенсацию из-за расторжения контракта на реконструкцию Харьковской площади
Фото: tsholding.ge

Политолог и директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил в эфире грузинского телеканала Mtavari channel сказал, что грузинско-российский бизнесмен Тамаз Сомхишвили – "криминальный авторитет", который связан с бывшим президентом нефтяной компании "Лукойл" Вагитом Алекперовым, бывшим главой дочерней компании "Лукойла" – "Лукойл – Маркет" Геннадием Богомоловым, а также основателем правящей сейчас в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили. Фрагмент эфира с украинскими субтитрами опубликован на YouTube-канале Spilno.TV.

"Я бы не разрывал эти две фамилии – Сомхишвили и Иванишвили. Это единый организм на службе в России. Ведь еще в 90-х годах все знали, что Иванишвили был основным спонсором Отара Квантришвили и его мафии. Большую часть братьев Квантришвили контролировал Иванишвили, и для управления грязными средствами он подключил еще одного человека с криминальными понятиями – Тамаза Сомхишвили. С помощью Иванишвили установили связь между [российскими уголовными авторитетами] Шакро Молодым и Дедом Хасаном", – объяснил эксперт.

Политолог отметил, что именно протекция Иванишвили позволила Сомхишвили войти в российский преступный мир – в частности, иметь совместный нефтяной бизнес с Алекперовым и Богомоловым.

"Деньги "общака" для их окружения контролировал именно Иванишвили. Далее последовал "Лукойл", к которому Сомхишвили присоединился вместе с Алекперовым, Богомоловым и его женой Нели. Этот процесс, конечно, тем или иным образом был связан с Иванишвили. Уголовное окружение и бизнес в 90-е годы были единым целым. Понятия традиционного бизнеса тогда не было. Иванишвили по сравнению с Сохишвили был гораздо более крупным игроком, то есть Сомхишвили всегда пытался идти по его стопам", – заявил Кулик.

Также эксперт отмечает, что у Сомхишвили и Иванишвили есть общий бизнес и в России, и в странах ЕС.

"Тамаз Сомхишвили по рекомендации Иванишвили попал в руководство российского концерна "ТАМ Менеджмент". Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, Сомхишвили также владеет активами в Москве. В том числе Сомхишвили контролирует несколько фирм по техническому обслуживанию автомобилей. Сулхан Папашвили, партнер Иванишвили, также стал партнером Сомхишвили. Это документально подтверждено. Он входит в исполнительное управление российского авиационного завода в составе концерна "ТАМ Менеджмент". Сомхишвили, Иванишвили и Папашвили уже однажды фигурировали в расследовании "Панамского архива" по поводу отмывания больших денег через офшоры. В настоящее время в документах концерна отсутствует сам Иванишвили, однако есть Тамаз Сомхишвили и его родственник Георгий. Иванишвили и Сомхишвили ведут дела с россиянами еще с 90-х годов и напрямую связаны совместным бизнесом", – рассказал политолог.

Контекст:

Журналист и политический обозреватель Дмитрий Тузов заявил, что российская боевая авиация, возможно, перевозится в Грузию на ремонт через страны Африки. Журналист Сергей Иванов рассказывал, что на территории Тбилисского авиазавода действуют три юридических лица, а также три производства, и как минимум на два из них оказывает влияние Сомхишвили (Иванов называет его уголовным авторитетом, известным также как Тамаз Тобольский). По информации Иванова, Сомхишвили/Тобольский может быть связан с ремонтом российских самолетов и вертолетов, а также с модернизацией российских ракет класса "воздух – воздух".

При этом в Украине Сомхишвили пытается отсудить у Киева компенсацию из-за расторжения контракта на реконструкцию Харьковской площади. 

Иванов также писал, что по подобной схеме компания Сомхишвили "отжала" земельный участок в 8 га у Одесского ипподрома при содействии городских властей во главе с мэром Геннадием Трухановым.

Теги: Россия, Украина, Грузия, бизнес, Лукойл, деньги, олигархи, Виталий Кулик, криминал
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