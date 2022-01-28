Кулеба прокомментировал разговор Зеленского и Байдена: Сообщения о каком-то конфликте не соответствуют действительности

Кулеба: Все ключевые позиции со стороны США о недопустимости каких-либо договоренностей за спиной Украины и поддержке Украины конкретной помощью были подтверждены Фото: mfa.gov.ua

"Разговор президентов вчера был долгим, откровенным и конструктивным. Все ключевые позиции со стороны США о недопустимости каких-либо договоренностей за спиной Украины и поддержке Украины конкретной помощью были подтверждены. Сообщения в СМИ о напряжении и каком-то конфликте, который произошел вчера, не соответствуют действительности", – заявил Кулеба.

"Українська правда" отмечает, что главы МИД почти обязательно присутствуют во время разговоров лидеров государств.

27 января состоялся телефонный разговор президентов Украины и США. После него корреспондент CNN Алекс Маркардт написал со ссылкой на некоего украинского топ-чиновника, что Байден предупредил Зеленского о российском вторжении, которое якобы неизбежно, "как только замерзнет земля", причем Киеву нужно "приготовиться к нападению".

Кроме того, телеканал CNN, также со ссылкой на источник в Украине, сообщил, что разговор прошел "не очень хорошо": Байден якобы сказал, что США не предоставят существенно большей военной помощи, а Зеленский призвал США "быть спокойнее в высказываниях", предупредив Байдена об экономических последствиях паники и сказав, что украинская разведка "иначе видит угрозу".

Как в Белом доме, так и в Офисе президента опровергли эту информацию.