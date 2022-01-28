Кулеба прокомментировал разговор Зеленского и Байдена: Сообщения о каком-то конфликте не соответствуют действительности

"Разговор президентов вчера был долгим, откровенным и конструктивным. Все ключевые позиции со стороны США о недопустимости каких-либо договоренностей за спиной Украины и поддержке Украины конкретной помощью были подтверждены. Сообщения в СМИ о напряжении и каком-то конфликте, который произошел вчера, не соответствуют действительности", – заявил Кулеба.
"Українська правда" отмечает, что главы МИД почти обязательно присутствуют во время разговоров лидеров государств.
27 января состоялся телефонный разговор президентов Украины и США. После него корреспондент CNN Алекс Маркардт написал со ссылкой на некоего украинского топ-чиновника, что Байден предупредил Зеленского о российском вторжении, которое якобы неизбежно, "как только замерзнет земля", причем Киеву нужно "приготовиться к нападению".
Кроме того, телеканал CNN, также со ссылкой на источник в Украине, сообщил, что разговор прошел "не очень хорошо": Байден якобы сказал, что США не предоставят существенно большей военной помощи, а Зеленский призвал США "быть спокойнее в высказываниях", предупредив Байдена об экономических последствиях паники и сказав, что украинская разведка "иначе видит угрозу".
Как в Белом доме, так и в Офисе президента опровергли эту информацию.
Беседа Зеленского и Байдена состоялась на фоне сообщений о наращивании Россией военных сил вокруг границы с Украиной и о возможном ее вторжении на украинскую территорию. Это был второй разговор двух лидеров за месяц.
Президент Украины сообщил, что разговор был долгим. Его пресс-служба проинформировала, что речь шла о сдерживании российской агрессии. В частности, Зеленский поблагодарил Байдена за помощь и поддержку.
Лидеры обсудили результаты переговоров в нормандском формате на уровне советников, также говорили о конкретных шагах со стороны США по увеличению финансовой поддержки Украины.
Байден подтвердил готовность США вместе со своими союзниками и партнерами дать решительный ответ в случае дальнейшего вторжения России в Украину, сообщили в Белом доме.
Предыдущий телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся 2 января. В пресс-релизе Белого дома после него сообщалось, что "Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину".