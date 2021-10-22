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Кулеба считает, что Украина будет в следующей волне расширения Европейского союза

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Кулеба рассчитывает на присоединение Украины к ЕС
Кулеба рассчитывает на присоединение Украины к ЕС
Фото: mfa.gov.ua

Украина окажется в следующей волне расширения Евросоюза. Такое мнение в ходе переговоров с министром иностранных дел Молдовы Николае Попеску выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает 22 октября пресс-служба ведомства.

"Убежден, что страны "Ассоциированного трио" будут в следующей волне расширения Европейского союза", – сказал Кулеба.

Главы МИД также договорились синхронизировать действия в контексте подготовки к саммиту "Восточного партнерства" в декабре этого года и реализации плана "Ассоциированного трио" по приобретению членства в ЕС.

Контекст:

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы – Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой основали "Ассоциированное трио" – формат усиленного сотрудничества между странами по вопросам европейской интеграции. 17 мая стороны подписали меморандум, в котором подчеркнули свои амбиции стать членами Евросоюза.

Три страны стремятся расширить возможности соглашений об ассоциации, способствовать секторальному сближению с ЕС и постепенной интеграции во внутренний рынок Европейского союза, сказано в меморандуме.

Украина, Грузия и Молдова являются участниками "Восточного партнерства" – проекта Евросоюза, существующего с 2009 года. Его цель – развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. При этом трое последних призывали Брюссель создать дополнительный формат взаимодействия для ассоциированных партнеров и заявляли о намерении получить перспективу членства в ЕС.

В феврале этого года главы МИД Украины, Грузии и Молдовы в совместном открытом письме к руководству ЕС призвали к новому этапу сотрудничества в рамках программы "Восточное партнерство" и углублению интеграции. Страны заявили о необходимости развития сотрудничества с Евросоюзом в таких сферах, как транспорт, энергетика, цифровой рынок, "зеленая" экономика, здравоохранение и безопасность сотрудничества.

Евросоюз поддержал формат "Ассоциированного трио" между Украиной, Молдовой и Грузией.

Теги: Украина, Молдова, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, Николае Попеску, членство
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