Кулеба считает, что Украина будет в следующей волне расширения Европейского союза

"Убежден, что страны "Ассоциированного трио" будут в следующей волне расширения Европейского союза", – сказал Кулеба.

Главы МИД также договорились синхронизировать действия в контексте подготовки к саммиту "Восточного партнерства" в декабре этого года и реализации плана "Ассоциированного трио" по приобретению членства в ЕС.

Контекст:

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы – Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой основали "Ассоциированное трио" – формат усиленного сотрудничества между странами по вопросам европейской интеграции. 17 мая стороны подписали меморандум, в котором подчеркнули свои амбиции стать членами Евросоюза.

Три страны стремятся расширить возможности соглашений об ассоциации, способствовать секторальному сближению с ЕС и постепенной интеграции во внутренний рынок Европейского союза, сказано в меморандуме.

Украина, Грузия и Молдова являются участниками "Восточного партнерства" – проекта Евросоюза, существующего с 2009 года. Его цель – развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. При этом трое последних призывали Брюссель создать дополнительный формат взаимодействия для ассоциированных партнеров и заявляли о намерении получить перспективу членства в ЕС.