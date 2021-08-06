Марчука похоронят на Байковом кладбище – распоряжение Кабмина

Соответствующее распоряжение Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль подписал 5 августа. Оно опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, правительство выделило из резервного фонда 198 тыс. грн на возмещение расходов, связанных с похоронами.

Кроме того, Министерству обороны и СБУ поручили принять меры, необходимые для отдания воинских почестей Марчуку.

Контекст:

Евгений Марчук скончался 5 августа на 81-м году жизни. По информации СБУ, причиной смерти стало обострение проблем с сердцем после коронавирусной инфекции. Прощание с Марчуком состоится 7 августа в Доме официальных приемов на улице Грушевского, 22, в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Марчук всю жизнь посвятил защите национальных интересов. Он был генералом КГБ, который стал украинским государственником, добавил украинский историк, публицист Александр Зинченко.

Марчук в 1991–1994 годах был главой СБУ, в 1995–1996 годах – премьер-министром Украины, в 2003–2004 годах – министром обороны. В ноябре 2018 года Марчук был назначен представителем Украины в трехсторонней контактной группе в Минске. До этого Марчук представлял Украину в подгруппе по безопасности. 19 мая 2019 года он вышел из переговоров в ТКГ.