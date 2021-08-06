Смешко о Марчуке: Государственники такого уровня не каждое столетие приходят в большую политику

"Это неправда, что не бывает людей, которых нельзя заменить. Бывает. Генерал армии Украины Евгений Кириллович Марчук – интеллигентный и сильный человек, патриот и специалист мирового уровня. Полиглот и аналитик, музыкант и заядлый фотограф, который превращал свои фото в произведения искусства. Профессиональный и устойчивый дипломат, достоинство которого, как и страны, которую он защищал на переговорах, никто из иностранных коллег в его присутствии не мог поставить под сомнение", – подчеркнул Смешко.

Политик отметил, что Марчук был одним из инициаторов и создателем большинства до сих пор действующих законов Украины в сфере обороны и национальной безопасности.

"Он обеспечивал успешные действия в борьбе с сепаратизмом в Крыму в середине 90-х годов. Активно выступал за европейское направление развития Украины и сотрудничество с НАТО. Будучи министром обороны, в рекордные сроки развернул украинскую бригаду в Ираке, которая стала там второй по численности вооруженным формированием коалиционных сил после американских. Решительными действиями военного компонента во время кризиса вокруг острова Тузла в 2003 году способствовал быстрому его мирному урегулированию", – добавил Смешко.

Он считает, что потенциал Марчука не был использован в интересах Украины до конца.

"Государственники такого уровня не каждое столетие приходят в большую политику. Его любили и боялись, но большинство – уважали. Никого, кто его знал, он не оставлял равнодушным к себе. Харизма профессионала, который прошел в свое время подготовку разведчика-нелегала, проступала через его спокойную силу и культуру настоящего интеллектуала и интеллигента", – добавил экс-глава СБУ.