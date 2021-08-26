Мэри Поппинс возвращается: Верещук сменила зонтик на американский военный самолет для специальных операций

В пресс-службе политика уточнили, что фото сделано во время полета самолета над Киевом 25 августа в рамках совместных военных мероприятий между Украиной и США.

В своем посте Верещук сообщила, что на борту самолета были командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Украины генерал-майор Григорий Галаган и командующий Силами специальных операций Вооруженных сил США в Европе генерал-майор Дэвид Тейбор.

В прошлом году нардеп стала героиней мемов из-за предвыборного ролика, в котором она в образе Мэри Поппинс летает с зонтиком над Киевом.