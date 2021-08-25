Верещук: Очень правильно, что мы 30-ю годовщину нашей независимости праздновали вместе на Крещатике и во всей Украине

"Для меня все очевиднее становится то, что независимость у нас в крови, это часть нашего кода ДНК. Я даже не могу себе представить, чтобы Украина потеряла независимость. На сегодня мы не вполне независимы, ведь имеем 7% оккупированных Российской Федерацией территорий. Когда мы деоккупируем нашу территорию, будем считать себя полностью независимыми", – подчеркнула она.
Верещук добавила, что поддерживает идею о проведении торжеств с парадом.
"Это было нужно. Я видела глаза людей, я видела, как люди хотят увидеть, услышать и поблагодарить наших воинов, наших творцов, наших врачей – сегодня они получили заслуженные награды. Я считаю, очень правильно, что мы 30-ю годовщину нашей независимости праздновали вместе сегодня на Крещатике и во всей Украине", – подытожила политик.
На торжественные мероприятия в Украину в этом году по случаю праздника приехали представители десятков стран. Украину поздравили с Днем Независимости США, Евросоюз и другие страны. Поздравления опубликовали украинские звезды, полярники на станции "Академик Вернадский" – "в самой отдаленной точке Земли, где установлен государственный флаг Украины".
В стране прошло почти 400 массовых мероприятий. Только в столице в них участвовали, по данным полиции, около 100 тыс. человек.
Главным событием дня в Киеве стал военный парад на Майдане Незалежности – пешие колонны парадных расчетов прошли маршем по Крещатику. Парад продолжился пролетом авиации, в том числе над центром столицы пролетел самый большой в мире самолет "Мрія". Проехала военная техника. В параде, помимо украинских военных, приняли участие представители армий стран-партнеров.
Кроме того, в Киеве состоялся речной парад на Днепре, а в Одессе – морской парад с участием кораблей НАТО.
В Киеве также прошел Марш защитников – альтернативный парад ветеранов, который проводят в День Независимости с 2019 года.
Вечером на стадионе "Олимпийский" начался масштабный концерт "Независимость в нашей ДНК".