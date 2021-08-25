Верещук: Очень правильно, что мы 30-ю годовщину нашей независимости праздновали вместе на Крещатике и во всей Украине

Ирина Верещук: Я даже не могу себе представить, чтобы Украина потеряла независимость Фото: пресс-служба Ирины Верещук

"Для меня все очевиднее становится то, что независимость у нас в крови, это часть нашего кода ДНК. Я даже не могу себе представить, чтобы Украина потеряла независимость. На сегодня мы не вполне независимы, ведь имеем 7% оккупированных Российской Федерацией территорий. Когда мы деоккупируем нашу территорию, будем считать себя полностью независимыми", – подчеркнула она.

Верещук добавила, что поддерживает идею о проведении торжеств с парадом.

"Это было нужно. Я видела глаза людей, я видела, как люди хотят увидеть, услышать и поблагодарить наших воинов, наших творцов, наших врачей – сегодня они получили заслуженные награды. Я считаю, очень правильно, что мы 30-ю годовщину нашей независимости праздновали вместе сегодня на Крещатике и во всей Украине", – подытожила политик.