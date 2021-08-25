Верещук рассказала, почему изменилась дата встречи Зеленского с Байденом

Ирина Верещук: Я знаю о единственной причине – о том, что добавились мероприятия и встречи Фото: пресс-служба Ирины Верещук

"Я знаю о единственной причине – о том, что добавились мероприятия и встречи. И поэтому была изменена дата в сторону расширения", – отметила политик.

Она также сообщила, что во время этого визита Украина может подписать рамочное соглашение с США в сфере обороны.

Встречу с Байденом изначально планировали на 30 августа, но потом перенесли на 31-е.