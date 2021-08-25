Верещук рассказала, почему изменилась дата встречи Зеленского с Байденом

"Я знаю о единственной причине – о том, что добавились мероприятия и встречи. И поэтому была изменена дата в сторону расширения", – отметила политик.
Она также сообщила, что во время этого визита Украина может подписать рамочное соглашение с США в сфере обороны.
Встречу с Байденом изначально планировали на 30 августа, но потом перенесли на 31-е.
Визит Зеленского в США должен начаться 30 августа. Главной темой встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил Кулеба.
5 июля на форуме "Украина 30" Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: "Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным".