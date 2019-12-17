"Место ветеранов рядом с украинскими аграриями". Билецкий анонсировал акцию протеста

Продажа по 50 тыс. га в одни руки при полном отсутствии реестра и программ для небольших фермеров будет означать распродажу земли западным корпорациям, заявил глава "Национального корпуса" и экс-командир добровольческого полка "Азов" Андрей Билецкий.

Андрей Билецкий: В 2014 году, когда армии и добровольцам была нужна помощь, одними из первых, кто откликнулся, были украинские крестьяне и украинские фермеры Фото: rbc.ua

"Национальный корпус" и ветераны ООС присоединятся к митингу украинских аграриев против снятия моратория на продажу сельскохозяйственной земли. Акция начнется под стенами Верховной Рады 17 декабря в 9.30. Партийцы пообещали принять сторону фермеров и защитить их от "распродажи украинской земли", заявил глава "Национального корпуса" и экс-командир добровольческого полка "Азов" Андрей Билецкий в видеообращении, опубликованном на его YouTube-канале.

"В 2014 году, когда армии и добровольцам была нужна помощь, одними из первых, кто откликнулся, были украинские крестьяне и украинские фермеры. Не большие аграрные корпорации, а мелкие и средние фермеры. Сегодня эти люди нуждаются в нашей защите и нашей помощи. Так называемая реформа с открытием рынка земли, которую продает стране власть, на самом деле является смертью для украинского фермера и крестьянина. По 50 тыс. га в одни руки при полном отсутствии реестра, при отсутствии программ, позволяющих купить землю небольшому фермеру, будет означать только одно: распродажу земли западным корпорациям", – заявил Билецкий.

Лидер "Национального корпуса" подчеркнул, что ранее президент Владимир Зеленский обещал принимать значимые для государства решения, такие как снятие моратория на продажу сельскохозяйственной земли, только путем проведения всенародного референдума. В связи с этим Билецкий обратился к парламентскому большинству и главе государства с требованием выполнить обещание.

"Зеленский много говорил о референдумах и много говорил о народовластии. Так хочется пожелать ему быть честным до конца и провести референдум о продаже земли. Все мы прекрасно знаем, что 70% украинского населения однозначно против продажи земли. Поэтому завтра, 17 декабря, в 9.30 фермеры, аграрии, крестьяне выходят под Верховную Раду. Место патриотов и ветеранов, думаю, вместе с ними. Мы будем выходить, будем говорить, чтобы доказать так называемым слугам народа украинскую мысль: не продавайте украинскую землю", – сообщил Билецкий.

ВИДЕО

Видео: Андрій Білецький / YouTube

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

В документе указано, что после снятия моратория один человек может купить не более 213 тыс. га земли. Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко сообщил, что вопрос лимита ко второму чтению пересмотрят.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 22-го по 25 ноября, принятие Верховной Радой в первом чтении законопроекта о рынке земли поддерживают 28,7% респондентов, не поддерживают 65,4%. Если бы референдум о рынке земли проводился в ближайшее воскресенье, "за" проголосовало бы 22% опрошенных, "против" – 59%.

4 декабря председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада может рассмотреть законопроект во втором чтении в период с 17-го по 20 декабря.