Международная группа считает фиктивными судебные процессы в Иране по делу о крушении самолета МАУ в 2020 году

Украинский самолет был сбит в Иране в январе 2020 года Фото: EPA

"На этой неделе Иран объявил вердикты в уголовных процессах против предполагаемых виновников сбития самолета. Состоявшиеся в Тегеране фиктивные судебные процессы не должны отвлекать внимание мира от невыполнения Ираном своих международных обязательств и избегания ответственности за свои действия. Ни судебные процессы, ни приговоры, оглашенные на этой неделе, не принесли правды или справедливости семьям жертв. Весь процесс, начиная с расследования Ираном обстоятельств сбития, не был беспристрастным и прозрачным", – говорится в заявлении.

Международная группа подчеркнула, что семьи 176 жертв катастрофы "все еще ждут справедливости, которую они заслуживают".

"Мы солидарны с семьями и близкими жертв сбития рейса PS752 и будем прилагать все необходимые усилия, пока справедливость не будет обеспечена", – добавили в МИД.

16 апреля Иран приговорил 10 военнослужащих к тюремному заключению по обвинению в причастности к крушению украинского авиалайнера рейса PS752 в 2020 году в Тегеране. Командир был приговорен в общей сложности к 13 годам лишения свободы. Девять других осужденных получили сроки от одного до трех лет, говорится в сообщении.