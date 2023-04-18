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Международная группа считает фиктивными судебные процессы в Иране по делу о крушении самолета МАУ в 2020 году

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Украинский самолет был сбит в Иране в январе 2020 года
Украинский самолет был сбит в Иране в январе 2020 года
Фото: EPA

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" (рейс PS752) считает фиктивными судебные процессы, которые были проведены по этому делу в Иране. Заявление группы опубликовала пресс-служба Министерства иностранных дел Украины 18 апреля.

"На этой неделе Иран объявил вердикты в уголовных процессах против предполагаемых виновников сбития самолета. Состоявшиеся в Тегеране фиктивные судебные процессы не должны отвлекать внимание мира от невыполнения Ираном своих международных обязательств и избегания ответственности за свои действия. Ни судебные процессы, ни приговоры, оглашенные на этой неделе, не принесли правды или справедливости семьям жертв. Весь процесс, начиная с расследования Ираном обстоятельств сбития, не был беспристрастным и прозрачным", – говорится в заявлении.

Международная группа подчеркнула, что семьи 176 жертв катастрофы "все еще ждут справедливости, которую они заслуживают".

"Мы солидарны с семьями и близкими жертв сбития рейса PS752 и будем прилагать все необходимые усилия, пока справедливость не будет обеспечена", – добавили в МИД.

16 апреля Иран приговорил 10 военнослужащих к тюремному заключению по обвинению в причастности к крушению украинского авиалайнера рейса PS752 в 2020 году в Тегеране. Командир был приговорен в общей сложности к 13 годам лишения свободы. Девять других осужденных получили сроки от одного до трех лет, говорится в сообщении.

Контекст:

Самолет Boeing 737-800 рейса PS752, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвинила в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. 

В январе 2023 года временный поверенный в делах Украины в Иране Евгений Кравченко сообщал, что Иран до сих пор не озвучил официально имена обвиняемых.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Иран, МИД Украины, авиакатастрофа, МАУ, крушение самолета МАУ в Иране
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