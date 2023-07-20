МИД Украины вызвал посла Кыргызстана из-за сообщений о продаже России техники для войны в обход санкций

Реэкспорт с территории Кыргызстана в РФ товаров, которые могут использоваться для войны, будет расцениваться Киевом как недружественные действия, отметили послу Кадыркулову в МИД Украины Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"Внимание дипломата было привлечено к тому, что Кыргызская Республика как член мирового сообщества должна ответственно относиться к соблюдению международной санкционной политики против России, – сказано в сообщении. – Отдельно было подчеркнуто, что реэкспорт с территории Кыргызстана в РФ товаров, которые могут использоваться для оснащения военной техники, будет расцениваться украинской стороной как недружественные действия, направленные на поддержку захватнической войны России против Украины".

О том, что США до конца июля готовятся ввести санкции в отношении Кыргызстана, через который в Россию поставляют подпадающую под санкции продукцию, например, дроны из Китая, 18 июля сообщали СМИ.

По словам двух официальных лиц США, знакомых с планами, после нескольких месяцев безрезультатных визитов в Кыргызстан ряда американских и европейских дипломатов администрация президента Джо Байдена готовит экономические меры, чтобы заставить страну прекратить торговлю.

The Washington Post указала, что после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и последовавших за ним санкций товарооборот между Россией и странами Центральной Азии резко вырос.

В посольстве Кыргызстана в США, куда издание обратилось за комментариями, заверили, что их страна стоит на позициях борьбы с незаконной торговлей. Всплеск товарооборота с Россией там объяснили усовершенствованием системы отслеживания товаров, пересекающих границы. В посольстве также напомнили, что Россия – один из основных торговых партнеров страны, а на ее территории живут около 1 млн граждан Кыргызстана.