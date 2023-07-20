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ПОЛИТИКА

МИД Украины вызвал посла Кыргызстана из-за сообщений о продаже России техники для войны в обход санкций

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Реэкспорт с территории Кыргызстана в РФ товаров, которые могут использоваться для войны, будет расцениваться Киевом как недружественные действия, отметили послу Кадыркулову в МИД Украины
Реэкспорт с территории Кыргызстана в РФ товаров, которые могут использоваться для войны, будет расцениваться Киевом как недружественные действия, отметили послу Кадыркулову в МИД Украины
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

МИД Украины 20 июля вызвал посла Кыргызстана Идриса Кадыркулова для получения объяснений относительно информации об использовании юрисдикции республики для обхода санкций против страны-агрессора РФ, в частности – поставки продукции двойного назначения и высокотехнологичных компонентов и изделий, которые могут использоваться для изготовления оружия. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

"Внимание дипломата было привлечено к тому, что Кыргызская Республика как член мирового сообщества должна ответственно относиться к соблюдению международной санкционной политики против России, – сказано в сообщении. – Отдельно было подчеркнуто, что реэкспорт с территории Кыргызстана в РФ товаров, которые могут использоваться для оснащения военной техники, будет расцениваться украинской стороной как недружественные действия, направленные на поддержку захватнической войны России против Украины".

О том, что США до конца июля готовятся ввести санкции в отношении Кыргызстана, через который в Россию поставляют подпадающую под санкции продукцию, например, дроны из Китая, 18 июля сообщали СМИ.

По словам двух официальных лиц США, знакомых с планами, после нескольких месяцев безрезультатных визитов в Кыргызстан ряда американских и европейских дипломатов администрация президента Джо Байдена готовит экономические меры, чтобы заставить страну прекратить торговлю.

The Washington Post указала, что после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и последовавших за ним санкций товарооборот между Россией и странами Центральной Азии резко вырос.

В посольстве Кыргызстана в США, куда издание обратилось за комментариями, заверили, что их страна стоит на позициях борьбы с незаконной торговлей. Всплеск товарооборота с Россией там объяснили усовершенствованием системы отслеживания товаров, пересекающих границы. В посольстве также напомнили, что Россия – один из основных торговых партнеров страны, а на ее территории живут около 1 млн граждан Кыргызстана.

Контекст:

Страны ЕС, США и другие государства впервые ввели санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022-м, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.

РФ находит возможности обходить санкцииотмечал президент Украины Владимир Зеленский. О фактах обхода санкций Украина уведомляет партнеров. Зеленский подчеркивал, что как можно больше глобальных игроков должны быть "абсолютно принципиальными в соблюдении режима санкций против России за террор".

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 13,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – около 16,2 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Украина, Кыргызстан, санкции, посольство, МИД Украины, война России против Украины, визит, посол
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