МИД Украины вызвал посла Кыргызстана из-за сообщений о продаже России техники для войны в обход санкций

"Внимание дипломата было привлечено к тому, что Кыргызская Республика как член мирового сообщества должна ответственно относиться к соблюдению международной санкционной политики против России, – сказано в сообщении. – Отдельно было подчеркнуто, что реэкспорт с территории Кыргызстана в РФ товаров, которые могут использоваться для оснащения военной техники, будет расцениваться украинской стороной как недружественные действия, направленные на поддержку захватнической войны России против Украины".
О том, что США до конца июля готовятся ввести санкции в отношении Кыргызстана, через который в Россию поставляют подпадающую под санкции продукцию, например, дроны из Китая, 18 июля сообщали СМИ.
По словам двух официальных лиц США, знакомых с планами, после нескольких месяцев безрезультатных визитов в Кыргызстан ряда американских и европейских дипломатов администрация президента Джо Байдена готовит экономические меры, чтобы заставить страну прекратить торговлю.
The Washington Post указала, что после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и последовавших за ним санкций товарооборот между Россией и странами Центральной Азии резко вырос.
В посольстве Кыргызстана в США, куда издание обратилось за комментариями, заверили, что их страна стоит на позициях борьбы с незаконной торговлей. Всплеск товарооборота с Россией там объяснили усовершенствованием системы отслеживания товаров, пересекающих границы. В посольстве также напомнили, что Россия – один из основных торговых партнеров страны, а на ее территории живут около 1 млн граждан Кыргызстана.
Страны ЕС, США и другие государства впервые ввели санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022-м, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.
РФ находит возможности обходить санкции, отмечал президент Украины Владимир Зеленский. О фактах обхода санкций Украина уведомляет партнеров. Зеленский подчеркивал, что как можно больше глобальных игроков должны быть "абсолютно принципиальными в соблюдении режима санкций против России за террор".
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 13,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – около 16,2 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.