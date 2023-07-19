США готовят санкции против Кыргызстана за продажу России техники для войны против Украины – The Washington Post

Кыргызстан продает России технику, в том числе беспилотники, которые она может использовать в войне, пишут СМИ Фото: depositphotos.com

В страну-агрессор РФ через страны Центральной Азии ввозятся беспилотники, которые могут быть использованы в военных действиях, пишет издание. В частности, несколько недель назад была пресечена попытка ввоза в Россию партии китайских беспилотников якобы для сельскохозяйственных целей.

Представители администрации президента США Джо Байдена говорят, что их особенно беспокоит роль Кыргызстана. Там расположены многочисленные предприятия, служащие каналом для западных и азиатских товаров, которые Россия не может законным путем получить где-либо еще, заявили источники.

По словам двух официальных лиц США, знакомых с планами, после нескольких месяцев безрезультатных визитов в Кыргызстан ряда американских и европейских дипломатов администрация Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить торговлю. По данным источников, санкции в отношении Кыргызстана могут ввести уже до конца июля. О каких именно ограничительных мерах идет речь, они не уточнили, но напомнили, что ранее в подобных случаях применялись санкции и включение компаний в черный список.

The Washington Post отмечает, что после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и последовавших за ним санкций товарооборот между Россией и странами Центральной Азии резко вырос. Есть вероятность, что через эти страны, включая Кыргызстан, в Россию поставляется продукция, прямой экспорт которой в РФ подпадает под санкции, говорится в публикации.

В посольстве Кыргызстана в США, куда издание обратилось за комментариями, заверили, что их страна стоит на позициях борьбы с незаконной торговлей. Всплеск товарооборота с Россией там объяснили усовершенствованием системы отслеживания товаров, пересекающих границы. В посольстве также напомнили, что Россия — один из основных торговых партнеров страны, а на ее территории живут около миллиона граждан Кыргызстана.