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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США готовят санкции против Кыргызстана за продажу России техники для войны против Украины – The Washington Post

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Кыргызстан продает России технику, в том числе беспилотники, которые она может использовать в войне, пишут СМИ
Кыргызстан продает России технику, в том числе беспилотники, которые она может использовать в войне, пишут СМИ
Фото: depositphotos.com

США готовятся ввести ограничительные меры в отношении Кыргызстана, через который в Россию поставляют подпадающую под санкции продукцию, например, дроны из Китая. Об этом написала The Washington Post 18 июля со ссылкой на источники.

В страну-агрессор РФ через страны Центральной Азии ввозятся беспилотники, которые могут быть использованы в военных действиях, пишет издание. В частности, несколько недель назад была пресечена попытка ввоза в Россию партии китайских беспилотников якобы для сельскохозяйственных целей.

Представители администрации президента США Джо Байдена говорят, что их особенно беспокоит роль Кыргызстана. Там расположены многочисленные предприятия, служащие каналом для западных и азиатских товаров, которые Россия не может законным путем получить где-либо еще, заявили источники.

По словам двух официальных лиц США, знакомых с планами, после нескольких месяцев безрезультатных визитов в Кыргызстан ряда американских и европейских дипломатов администрация Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить торговлю. По данным источников, санкции в отношении Кыргызстана могут ввести уже до конца июля. О каких именно ограничительных мерах идет речь, они не уточнили, но напомнили, что ранее в подобных случаях применялись санкции и включение компаний в черный список.

The Washington Post отмечает, что после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и последовавших за ним санкций товарооборот между Россией и странами Центральной Азии резко вырос. Есть вероятность, что через эти страны, включая Кыргызстан, в Россию поставляется продукция, прямой экспорт которой в РФ подпадает под санкции, говорится в публикации.

В посольстве Кыргызстана в США, куда издание обратилось за комментариями, заверили, что их страна стоит на позициях борьбы с незаконной торговлей. Всплеск товарооборота с Россией там объяснили усовершенствованием системы отслеживания товаров, пересекающих границы. В посольстве также напомнили, что Россия — один из основных торговых партнеров страны, а на ее территории живут около миллиона граждан Кыргызстана.

Контекст:

Страны ЕС, США и другие государства впервые ввели санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022-м, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.

РФ находит возможности обходить санкцииотмечал президент Украины Владимир Зеленский. О фактах обхода санкций Украина уведомляет партнеров. Зеленский подчеркивал, что как можно больше глобальных игроков должны быть "абсолютно принципиальными в соблюдении режима санкций против России за террор".

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 13,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – около 16,2 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Кыргызстан, санкции, военная техника, беспилотники, война России против Украины
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