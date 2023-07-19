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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие

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Зеленский рассказал, что на заседании ставки рассмотрели вопрос о поставках боеприпасов
Зеленский рассказал, что на заседании ставки рассмотрели вопрос о поставках боеприпасов
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир максимально сократить торговлю с Россией, чтобы страна-террорист не смогла использовать западные технологии для создания оружия. Об этом он сказал 18 июля в вечернем обращении, которое опубликовано на сайте Офиса президента.

Президент рассказал, что на заседании ставки рассмотрели вопрос о поставках боеприпасов и защиты от российских ракетных и дроновых ударов.

"Каждый факт использования компонентов из стран свободного мира для производства оружия российских террористов, в частности, ракет и Shahed... Каждый такой факт будет нашим аргументом, что существующих санкций, давления против России недостаточно. Мир должен настолько ограничить торговые отношения с государством-террористом, чтобы ни один компонент из свободного мира нельзя было использовать для террора", – подчеркнул он.

Зеленский добавил, что на заседании ставки также обсудили защиту украинских портов, продолжение продовольственного экспорта морем.

"В прошлом году благодаря нашей Черноморской зерновой инициативе удалось предотвратить ценовой кризис на глобальном продовольственном рынке. За ценовым взрывом неизбежно начались бы и политические и миграционные кризисы, в частности в африканских и азиатских странах. Очевидно, российское руководство сейчас таки пытается спровоцировать эти кризисы. Без нашего экспорта дефицит на глобальном рынке будет, к сожалению, очень ощутимым. И не только для беднейших стран. Разные страны почувствуют: от Ливии и Египта до Бангладеш и Китая. Мы работаем с нашими партнерами, чтобы предотвратить это", – отметил президент

Он сказал, что Украина разрабатывает варианты действий, договоренностей для того, чтобы сохранить и украинскую глобальную роль гаранта продовольственной безопасности, и украинские морские выходы на мировой рынок, и рабочие места для украинцев в портах и аграрной индустрии.

Президент добавил, что провел сегодня важное совещание относительно духовной независимости Украины и дальнейших шагов для защиты прав и законных интересов граждан Украины в сфере религиозных отношений. Он пообещал, что "вскоре будут новости".

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, санкции, война, технологии, Владимир Зеленский, война России против Украины, Офис президента Украины, давление
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