Зеленский: Война России против Украины является колонизаторской, мы для них – другого цвета

Зеленский считает, что россияне не воспринимают украинцев как себе равных Фото: president.gov.ua

"Это же и есть колонизаторская война, России против Украины. Она ничем не отличается [от других колонизаторских войн]. Те самые правила, просто другое оружие, а отношение к людям такое же. Есть один класс людей, и они называют его "Россией", и есть одна нация, они называют ее "Российской Федерацией". Все другое – это люди, которые должны работать на них, которые якобы живут не на своей земле, а на их земле", – сказал он.

Президент Украины считает, что для россиян украинцы – "люди другие".

"Я не люблю об этом говорить, но мы для них, поверьте, – другого цвета. Мы – другие. Они нас не воспринимают ни как равных, ни как кого-либо. Вот это их отношение", – объяснил Зеленский.

Он назвал "абсолютно фашистской" идеологию президента РФ Владимира Путина.