ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Война России против Украины является колонизаторской, мы для них – другого цвета

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский считает, что россияне не воспринимают украинцев как себе равных
Зеленский считает, что россияне не воспринимают украинцев как себе равных
Фото: president.gov.ua

Страна-агрессор Россия напала на Украину, пытаясь ее колонизировать. Об этом в интервью африканским СМИ, видео которого было опубликовано 18 июля в Facebook, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это же и есть колонизаторская война, России против Украины. Она ничем не отличается [от других колонизаторских войн]. Те самые правила, просто другое оружие, а отношение к людям такое же. Есть один класс людей, и они называют его "Россией", и есть одна нация, они называют ее "Российской Федерацией". Все другое – это люди, которые должны работать на них, которые якобы живут не на своей земле, а на их земле", – сказал он.

Президент Украины считает, что для россиян украинцы – "люди другие".

"Я не люблю об этом говорить, но мы для них, поверьте, – другого цвета. Мы – другие. Они нас не воспринимают ни как равных, ни как кого-либо. Вот это их отношение", – объяснил Зеленский.

Он назвал "абсолютно фашистской" идеологию президента РФ Владимира Путина.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас идут интенсивные бои на всей линии фронта.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте 2022 года состоялись четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В интервью CNN, которое вышло в сентябре, Зеленский заявил, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Владимир Зеленский, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару и высказались о свингерских вечеринках
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках
Галина ГРИШИНА
Как смыть стойкую косметику. Советы от блогера
Как смыть стойкую косметику. Советы от блогера
"Он не знал, что я была дома у президента". Мендель рассказала о конфликте с человеком из команды Зеленского во время работы пресс-секретарем
"Он не знал, что я была дома у президента". Мендель рассказала о конфликте с человеком из команды Зеленского во время работы пресс-секретарем
Галина ГРИШИНА
"Я привыкла к хорошим отелям". Актриса Денисенко назвала стоимость своего отдыха в Турции. Озвучена цифра
"Я привыкла к хорошим отелям". Актриса Денисенко назвала стоимость своего отдыха в Турции. Озвучена цифра
58-летняя Херли в "самом сексуальном бикини на свете" за $88 показала свой идеальный день
58-летняя Херли в "самом сексуальном бикини на свете" за $88 показала свой идеальный день
Галина ГРИШИНА
"Настроение такое же, как после встречи с королем Великобритании. Даже лучше". Маси Найем рассказал о своей первой встрече с Залужным
"Настроение такое же, как после встречи с королем Великобритании. Даже лучше". Маси Найем рассказал о своей первой встрече с Залужным
Галина ГРИШИНА
Группа The Tiger Lillies открыла предзаказ на альбом "Украина". В нем высмеивается "продажный Путин", а деньги от продажи передадут украинцам
Группа The Tiger Lillies открыла предзаказ на альбом "Украина". В нем высмеивается "продажный Путин", а деньги от продажи передадут украинцам
Галина ГРИШИНА
Добавьте этот аптечный препарат в воду, и муравьи исчезнут из вашего дома. Названы три способа, которые помогут прогнать насекомых
Добавьте этот аптечный препарат в воду, и муравьи исчезнут из вашего дома. Названы три способа, которые помогут прогнать насекомых
Галина ГРИШИНА
"Мы понимали, что поженимся, с самого начала отношений". Дорофеева рассекретила, какая фамилия у нее будет после свадьбы с Кацуриным
"Мы понимали, что поженимся, с самого начала отношений". Дорофеева рассекретила, какая фамилия у нее будет после свадьбы с Кацуриным
Галина ГРИШИНА
Светлый хром. Эффектный летний маникюр
Светлый хром. Эффектный летний маникюр
В Киеве состоится благотворительная презентация одежды, созданной в коллаборации художницей Третьяк с брендом Success
В Киеве состоится благотворительная презентация одежды, созданной в коллаборации художницей Третьяк с брендом Success
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук в день рождения снялась без белья в платье с двойным декольте
Бех-Романчук в день рождения снялась без белья в платье с двойным декольте
Никогда не варите пельмени в такой воде, иначе они слипнутся. Эксперт поделился лайфхаками, как приготовить вкусные пельмени
Никогда не варите пельмени в такой воде, иначе они слипнутся. Эксперт поделился лайфхаками, как приготовить вкусные пельмени
Галина ГРИШИНА
"Нас огорчает неправдивая огласка". В Gulliver рассказали, как на самом деле на их фасаде появился клип внучки секретаря СНБО Данилова
"Нас огорчает неправдивая огласка". В Gulliver рассказали, как на самом деле на их фасаде появился клип внучки секретаря СНБО Данилова
Галина ГРИШИНА
Это заболевание может погубить растение. Назван эффективные метод борьбы с мучнистой росой
Это заболевание может погубить растение. Назван эффективные метод борьбы с мучнистой росой
  53-летняя Лопес в нюдовом облегающем платье показала лицо вблизи. Фото
  53-летняя Лопес в нюдовом облегающем платье показала лицо вблизи. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она тот, кто безумно ждет и желает". Подоляк рассказал о своей жене и показал их новое совместное фото (79359)
2
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры (68808)
3
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни (33854)
4
Режиссер харьковского театра уехала жить и работать в РФ. Глава Харьковской ОВА аннулировал грамоту, которой наградил ее в марте (29896)
5
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле (28423)
6
В сети показали новые свадебные фото Дорофеевой и Кацурина (27129)
7
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски (21895)
8
"Это уже не тот Зеленский, который был в начале своей президентской каденции". Бурмака высказалась об украинском президенте (18831)
 
 
 
 