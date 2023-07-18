Зеленский: Война России против Украины является колонизаторской, мы для них – другого цвета

"Это же и есть колонизаторская война, России против Украины. Она ничем не отличается [от других колонизаторских войн]. Те самые правила, просто другое оружие, а отношение к людям такое же. Есть один класс людей, и они называют его "Россией", и есть одна нация, они называют ее "Российской Федерацией". Все другое – это люди, которые должны работать на них, которые якобы живут не на своей земле, а на их земле", – сказал он.
Президент Украины считает, что для россиян украинцы – "люди другие".
"Я не люблю об этом говорить, но мы для них, поверьте, – другого цвета. Мы – другие. Они нас не воспринимают ни как равных, ни как кого-либо. Вот это их отношение", – объяснил Зеленский.
Он назвал "абсолютно фашистской" идеологию президента РФ Владимира Путина.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас идут интенсивные бои на всей линии фронта.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте 2022 года состоялись четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.
Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В интервью CNN, которое вышло в сентябре, Зеленский заявил, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.