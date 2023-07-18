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ПОЛИТИКА

Зеленский о ядерном шантаже России: Запугивают мир силой, а не умом

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Россия будет использовать все свои возможности запугивания Украины и всего мира
Россия будет использовать все свои возможности запугивания Украины и всего мира
Фото: ЕРА

Страна-агрессор Россия будет продолжать использовать ядерный шантаж для достижения своих целей. Об этом в интервью африканским СМИ, видео которого было опубликовано 18 июля в Facebook, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается ядерной безопасности. Россия будет использовать все свои возможности запугивания Украины и всего мира, и это и есть доктрина Российской Федерации, потому что единственное желание, которое у них есть, – вернуть под свое влияние часть европейского континента и полностью – бывшие республики Советского Союза, лишив их идентичности и независимости", – сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что страна-агрессор делает для этого "очень конкретные шаги".

"Этого они могут добиться только шантажом – как с ядерным оружием, так и войной, как война в Украине. Больше нечем. [...] Ядерное оружие – это последняя капля, чем они могут запугивать весь мир. Снова запугивая силой, а не умом", – отметил Зеленский.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума неоднократно говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Через месяц он заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. Однако в июне 2023 года он добавил, что "не может сказать наверняка, особенно о человеке, который не имеет связи с реальностью".

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

25 марта Путин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие.

По данным начальника ГУР Кирилла Буданова на 20 июня, хранилища в Беларуси готовят, но "ни одна боеголовка еще не была перемещена".

Наличие ядерных зарядов в Беларуси пока маловероятно, проинформировали 5 июля в Генштабе ВСУ.

6 июля Лукашенко сообщил, что "определенное количество" российских ядерных боеголовок переместили на территорию республики не по земле.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, ядерное оружие, война, Владимир Зеленский, шантаж
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