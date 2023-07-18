Зеленский о ядерном шантаже России: Запугивают мир силой, а не умом

Россия будет использовать все свои возможности запугивания Украины и всего мира Фото: ЕРА

"Что касается ядерной безопасности. Россия будет использовать все свои возможности запугивания Украины и всего мира, и это и есть доктрина Российской Федерации, потому что единственное желание, которое у них есть, – вернуть под свое влияние часть европейского континента и полностью – бывшие республики Советского Союза, лишив их идентичности и независимости", – сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что страна-агрессор делает для этого "очень конкретные шаги".

"Этого они могут добиться только шантажом – как с ядерным оружием, так и войной, как война в Украине. Больше нечем. [...] Ядерное оружие – это последняя капля, чем они могут запугивать весь мир. Снова запугивая силой, а не умом", – отметил Зеленский.