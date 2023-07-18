Зеленский о ядерном шантаже России: Запугивают мир силой, а не умом

"Что касается ядерной безопасности. Россия будет использовать все свои возможности запугивания Украины и всего мира, и это и есть доктрина Российской Федерации, потому что единственное желание, которое у них есть, – вернуть под свое влияние часть европейского континента и полностью – бывшие республики Советского Союза, лишив их идентичности и независимости", – сказал он.
Президент Украины подчеркнул, что страна-агрессор делает для этого "очень конкретные шаги".
"Этого они могут добиться только шантажом – как с ядерным оружием, так и войной, как война в Украине. Больше нечем. [...] Ядерное оружие – это последняя капля, чем они могут запугивать весь мир. Снова запугивая силой, а не умом", – отметил Зеленский.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума неоднократно говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Через месяц он заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. Однако в июне 2023 года он добавил, что "не может сказать наверняка, особенно о человеке, который не имеет связи с реальностью".
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.
25 марта Путин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие.
По данным начальника ГУР Кирилла Буданова на 20 июня, хранилища в Беларуси готовят, но "ни одна боеголовка еще не была перемещена".
Наличие ядерных зарядов в Беларуси пока маловероятно, проинформировали 5 июля в Генштабе ВСУ.
6 июля Лукашенко сообщил, что "определенное количество" российских ядерных боеголовок переместили на территорию республики не по земле.