Миллион долларов за час, постаревший Зеленский, дырявые носки, победа. Интервью Гордона с совладельцем Monobank Гороховским. Видео

Гороховский в интервью говорил о бизнесе, войне и о том, какой Украина будет после победы Фото: gorokhovsky / Instagram

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Гороховский говорил о:

детстве и юности в Днепре;

том, как попал на работу в "ПриватБанк";

в "ПриватБанк"; встрече у президента Украины Владимира Зеленского накануне полномасштабного вторжения России 23 февраля 2022 года;

войне;

кредитах в военное время;

возвращении украинцев из-за границы;

своем состоянии и списке Forbes;

лучшем городе для жизни;

изучении украинского языка;

победе Украины и о том, какой Украина будет после войны.

"Что я сделаю в день победы? Напьюсь, конечно. Хотя я не пью сильно и часто. Но радоваться будем. Мы [в Monobank] сделаем какой-то большой ивент для клиентов, обещаю, что мы сделаем что-то яркое. Будем отмечать", – сказал бизнесмен.

Гороховский родился в 1974 году в Днепре. Окончил Национальную металлургическую академию Украины в Днепре (специальность – экономика предприятия).

В 1996 году устроился в "ПриватБанк", где прошел путь от стажера в валютном управлении до первого заместителя председателя правления. В общей сложности проработал в "ПриватБанке" 21 год, ушел из учреждения после его национализации в 2016-м.

В 2017 году стал соучредителем IT-компании Fintech Band, которая занимается онлайн-банкингом. Среди самых узнаваемых проектов компании – мобильный банк Monobank.

"Фокус" оценивает состояние Гороховского в $300 млн. В рейтинге самых богатых украинцев от Forbes имени бизнесмена нет.