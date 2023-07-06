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Миллион долларов за час, постаревший Зеленский, дырявые носки, победа. Интервью Гордона с совладельцем Monobank Гороховским. Видео

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Гороховский в интервью говорил о бизнесе, войне и о том, какой Украина будет после победы
Гороховский в интервью говорил о бизнесе, войне и о том, какой Украина будет после победы
Фото: gorokhovsky / Instagram

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с украинским бизнесменом, сооснователем Monobank Олегом Гороховским.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Гороховский говорил о:

  • детстве и юности в Днепре;
  • том, как попал на работу в "ПриватБанк";
  • встрече у президента Украины Владимира Зеленского накануне полномасштабного вторжения России 23 февраля 2022 года;
  • войне;
  • кредитах в военное время;
  • возвращении украинцев из-за границы;
  • своем состоянии и списке Forbes;
  • лучшем городе для жизни; 
  • изучении украинского языка;
  • победе Украины и о том, какой Украина будет после войны. 

"Что я сделаю в день победы? Напьюсь, конечно. Хотя я не пью сильно и часто. Но радоваться будем. Мы [в Monobank] сделаем какой-то большой ивент для клиентов, обещаю, что мы сделаем что-то яркое. Будем отмечать", – сказал бизнесмен. 

Гороховский родился в 1974 году в Днепре. Окончил Национальную металлургическую академию Украины в Днепре (специальность – экономика предприятия). 

В 1996 году устроился в "ПриватБанк", где прошел путь от стажера в валютном управлении до первого заместителя председателя правления. В общей сложности проработал в "ПриватБанке" 21 год, ушел из учреждения после его национализации в 2016-м. 

В 2017 году стал соучредителем IT-компании Fintech Band, которая занимается онлайн-банкингом. Среди самых узнаваемых проектов компании – мобильный банк Monobank.

"Фокус" оценивает состояние Гороховского в $300 млн. В рейтинге самых богатых украинцев от Forbes имени бизнесмена нет. 

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, банки, война России против Украины, Олег Гороховский, Monobank
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