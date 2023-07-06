Миллион долларов за час, постаревший Зеленский, дырявые носки, победа. Интервью Гордона с совладельцем Monobank Гороховским. Видео

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Гороховский говорил о:
"Что я сделаю в день победы? Напьюсь, конечно. Хотя я не пью сильно и часто. Но радоваться будем. Мы [в Monobank] сделаем какой-то большой ивент для клиентов, обещаю, что мы сделаем что-то яркое. Будем отмечать", – сказал бизнесмен.
Гороховский родился в 1974 году в Днепре. Окончил Национальную металлургическую академию Украины в Днепре (специальность – экономика предприятия).
В 1996 году устроился в "ПриватБанк", где прошел путь от стажера в валютном управлении до первого заместителя председателя правления. В общей сложности проработал в "ПриватБанке" 21 год, ушел из учреждения после его национализации в 2016-м.
В 2017 году стал соучредителем IT-компании Fintech Band, которая занимается онлайн-банкингом. Среди самых узнаваемых проектов компании – мобильный банк Monobank.
"Фокус" оценивает состояние Гороховского в $300 млн. В рейтинге самых богатых украинцев от Forbes имени бизнесмена нет.