Минэнерго назначило новый наблюдательный совет "Укрэнерго"

Члены наблюдательного совета были избраны номинационным комитетом по результатам конкурса и утверждены приказом Министерства энергетики.
"В новом составе наблюдательного совета будут работать специалисты с многолетним опытом в энергетическом секторе стран мира", – заявили в министерстве.
В набсовет вошли независимые представители:
- Деян Остоич – более 35 лет опыта работы в энергетическом секторе и в области развития инфраструктуры в Европе, Центральной Азии, Восточной и Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке, Латинской Америке и США. Был представителем программы Всемирного банка в Украине (2004–2009) и в Австрии (2016–2019). Курировал энергетическую программу Всемирного банка в Украине и Восточной Европе.
- Педер Андреасен – 13 лет работал в должности генерального директора Energine – национального оператора системы передачи электроэнергии и природного газа Дании (2005–2018); экс-президент ENTSO-E. С 2018 года был членом наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго".
- Даниэль Доббени в 2014–2017 годах занимал должность председателя совета директоров Комиссии по энергетике Бельгийской Федерации. С 2013 года работал председателем совета директоров EIT InnoEnergy для Benelux, с 2015-го – членом совета директоров и председателем ревизионной комиссии Eurowatt SA, Люксембург.
- Роман Пионковски – бывший президент инвестиционного подразделения европейского оператора передачи электроэнергии PSE Inwestycje . В 2016–2017 годах работал заместителем председателя правления польской ENERGA Wytwarzanie SA, в 2007–2012-м – член правления, заместитель председателя правления – директор по стратегическому менеджменту, директор Центра развития энергетических активов, председатель правления ENERGA SA.
Представители государства:
- Юрий Токарский – был членом наблюдательного совета "Укрэнерго" с 2019 года. Представлял интересы акционера в наблюдательном совете по направлениям финансовой деятельности предприятия и интеграции в европейскую сеть операторов ENTSO-E.
- Михаил Ильницкий с 2018 года занимал должность председателя правления АО "Черниговоблэнерго", в 2013–2018 годах был коммерческим директором ПАО "Сумыоблэнерго", с 2003-го по 2013-й работал в ПАО "Прикарпатьеоблэнерго".
- Юрий Бойко работал на руководящих должностях предприятий отрасли, в конце 2020 исполнял обязанности министра энергетики Украины. В течение 2020–2021 годов в Министерстве энергетики в должности замминистра координировал деятельность директората электроэнергетического комплекса и развития рынка электрической энергии.
Контекст:
Срок полномочий предыдущего состава наблюдательного совета "Укрэнерго", по данным "Экономической правды", истек в октябре 2021 года.
24 ноября Международный валютный фонд опубликовал на своем сайте обновленный меморандум с Украиной в рамках полученного в этот день второго транша МВФ в размере почти $700 млн по программе stand-by.
Согласно меморандуму, Украина обязалась сформировать и обеспечить набсоветы НЭК "Укрэнерго" к концу декабря 2021 года, НАК "Нафтогаз Украины" – к концу января 2022 года и НАЭК "Энергоатом" – к концу мая 2022 года на основе прозрачного и конкурентного отбора.
"Мы гарантируем, что госпредприятия будут действовать на расстоянии вытянутой руки от правительства, сохраняя прогресс, достигнутый в укреплении корпоративного управления, в том числе путем сохранения большинства независимых наблюдательных советов", – говорится в тексте обновленного меморандума.