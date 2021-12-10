Минэнерго назначило новый наблюдательный совет "Укрэнерго"

Члены наблюдательного совета были избраны номинационным комитетом по результатам конкурса и утверждены приказом Министерства энергетики.

"В новом составе наблюдательного совета будут работать специалисты с многолетним опытом в энергетическом секторе стран мира", – заявили в министерстве.

В набсовет вошли независимые представители:

Представители государства:

Контекст:

Срок полномочий предыдущего состава наблюдательного совета "Укрэнерго", по данным "Экономической правды", истек в октябре 2021 года.

24 ноября Международный валютный фонд опубликовал на своем сайте обновленный меморандум с Украиной в рамках полученного в этот день второго транша МВФ в размере почти $700 млн по программе stand-by.

Согласно меморандуму, Украина обязалась сформировать и обеспечить набсоветы НЭК "Укрэнерго" к концу декабря 2021 года, НАК "Нафтогаз Украины" – к концу января 2022 года и НАЭК "Энергоатом" – к концу мая 2022 года на основе прозрачного и конкурентного отбора.

"Мы гарантируем, что госпредприятия будут действовать на расстоянии вытянутой руки от правительства, сохраняя прогресс, достигнутый в укреплении корпоративного управления, в том числе путем сохранения большинства независимых наблюдательных советов", – говорится в тексте обновленного меморандума.