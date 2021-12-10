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ПОЛИТИКА

Минэнерго назначило новый наблюдательный совет "Укрэнерго"

Назначение набсовета "Укрэнерго" было одним из пунктов меморандума Украины с МВФ
Назначение набсовета "Укрэнерго" было одним из пунктов меморандума Украины с МВФ
Фото: depositphotos.com

Министерство энергетики Украины назначило новый наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго". Об этом 10 декабря сообщается на сайте министерства.

Члены наблюдательного совета были избраны номинационным комитетом по результатам конкурса и утверждены приказом Министерства энергетики.

"В новом составе наблюдательного совета будут работать специалисты с многолетним опытом в энергетическом секторе стран мира", – заявили в министерстве.

В набсовет вошли независимые представители:

  • Деян Остоич – более 35 лет опыта работы в энергетическом секторе и в области развития инфраструктуры в Европе, Центральной Азии, Восточной и Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке, Латинской Америке и США. Был представителем программы Всемирного банка в Украине (2004–2009) и в Австрии (2016–2019). Курировал энергетическую программу Всемирного банка в Украине и Восточной Европе.
  • Педер Андреасен – 13 лет работал в должности генерального директора Energine – национального оператора системы передачи электроэнергии и природного газа Дании (2005–2018); экс-президент ENTSO-E. С 2018 года был членом наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго".
  • Даниэль Доббени в 2014–2017 годах занимал должность председателя совета директоров Комиссии по энергетике Бельгийской Федерации. С 2013 года работал председателем совета директоров EIT InnoEnergy для Benelux, с 2015-го – членом совета директоров и председателем ревизионной комиссии Eurowatt SA, Люксембург.
  • Роман Пионковски – бывший президент инвестиционного подразделения европейского оператора передачи электроэнергии PSE Inwestycje . В 2016–2017 годах работал заместителем председателя правления польской ENERGA Wytwarzanie SA, в 2007–2012-м – член правления, заместитель председателя правления – директор по стратегическому менеджменту, директор Центра развития энергетических активов, председатель правления ENERGA SA.

Представители государства:

  • Юрий Токарский – был членом наблюдательного совета "Укрэнерго" с 2019 года. Представлял интересы акционера в наблюдательном совете по направлениям финансовой деятельности предприятия и интеграции в европейскую сеть операторов ENTSO-E.
  • Михаил Ильницкий с 2018 года занимал должность председателя правления АО "Черниговоблэнерго", в 2013–2018 годах был коммерческим директором ПАО "Сумыоблэнерго", с 2003-го по 2013-й работал в ПАО "Прикарпатьеоблэнерго".
  • Юрий Бойко работал на руководящих должностях предприятий отрасли, в конце 2020 исполнял обязанности министра энергетики Украины. В течение 2020–2021 годов в Министерстве энергетики в должности замминистра координировал деятельность директората электроэнергетического комплекса и развития рынка электрической энергии.
Контекст:

Срок полномочий предыдущего состава наблюдательного совета "Укрэнерго", по данным "Экономической правды", истек в октябре 2021 года.

24 ноября Международный валютный фонд опубликовал на своем сайте обновленный меморандум с Украиной в рамках полученного в этот день второго транша МВФ в размере почти $700 млн по программе stand-by.

Согласно меморандуму, Украина обязалась сформировать и обеспечить набсоветы НЭК "Укрэнерго" к концу декабря 2021 года, НАК "Нафтогаз Украины" – к концу января 2022 года и НАЭК "Энергоатом" – к концу мая 2022 года на основе прозрачного и конкурентного отбора.

"Мы гарантируем, что госпредприятия будут действовать на расстоянии вытянутой руки от правительства, сохраняя прогресс, достигнутый в укреплении корпоративного управления, в том числе путем сохранения большинства независимых наблюдательных советов", – говорится в тексте обновленного меморандума.

Теги: энергетика, Укрэнерго, Юрий Бойко, Министерство энергетики, набсовет
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