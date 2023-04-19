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Мишустин и Медведев делят кресло Путина, Навальный на броневике, болезнь Путина. Интервью Бацман с Пономаревым. Видео

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Пономарев и Бацман обсуждали ситуацию в Украине, в том числе на фронте, и в России
Пономарев и Бацман обсуждали ситуацию в Украине, в том числе на фронте, и в России
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с живущим в Украине бывшим депутатом Госдумы РФ, бизнесменом Ильей Пономаревым.

Во время интервью Пономарев говорил о:

  • ситуации на фронте и контрнаступлении украинской армии;
  • том, почему Россия постоянно призывает к переговорам;
  • сливе секретных документов Пентагона;
  • президенте страны-агрессора России Владимире Путине и о том, что происходит в его окружении;
  • том, почему в России нет оппозиции и почему находящийся под арестом оппозиционер Алексей Навальный "мало значим для смены власти";
  • ядерном разоружении России;
  • сотрудничестве Китая и России;
  • деоккупации Украины и о том, когда планирует съездить в освобожденный Крым. 

"Если Путин не совсем помер, а лежит, например, с COVID-19, Россию может возглавить Медведев. Поэтому он и ведет себя шутовским образом. Медведев и не спился, и не снюхался. Он очень хочет вернутся и осознанно выбрал роль шута", – сказал во время интервью Пономарев. 

Пономарев родился в 1975 году в Москве. Учился на физическом факультете Московского государственного университета, но обучение не окончил – ушел на четвертом курсе. В 2001 году получил высшее образование в Российском государственном социальном университете. 

В 16 лет Пономарев вместе с другом создал компанию "Русспрофи", которая занималась компьютеризацией предприятий. Позже она влилась в российско-американское предприятие International Network Connections. В 1990-х – начале 2000-х работал в международной нефтесервисной компании Schlumberger в Москве, в компании Михаила Ходорковского ЮКОС, в IT-компании IBS. 

В 2002–2007 годах был членом Коммунистической партии РФ. Дважды – в 2007-м и 2011 году – избирался депутатом Госдумы по спискам партии "Справедливая Россия" (российские СМИ называют эту политсилу провластной). 

В 2011–2012 годах участвовал в антиправительственных протестах в РФ. 

Пономарев был единственным депутатом Госдумы, который голосовал против аннексии Крыма Россией в 2014 году. Летом 2014 года политик покинул РФ: вначале переехал в США, затем – в Украину. 

В 2015 году в России против него возбудили уголовное дело о пособничестве в растрате средств инновационного центра "Сколково" (политик участвовал в его создании) и заочно арестовали. В 2016 году Госдума лишила Пономарева депутатского мандата

В 2019 году бизнесмен получил украинское гражданство.

После полномасштабного вторжения России в Украину Пономарев основал медиапроект "Утро февраля", куда входят одноименный YouTube-канал, сайт и несколько Telegram-каналов. 

видео

Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Илья Пономарев, Алеся Бацман, война России против Украины
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