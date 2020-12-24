Москаль заявил, что при жизни Евгения Щербаня ИСД был убыточной компанией

Следствием установлено, что бизнесмен Евгений Щербань не был акционером "Индустриального союза Донбасса", заявил адвокат его сына, Руслана Щербаня, Геннадий Москаль.

Геннадий Москаль: Что они могли украсть? Как можно украсть то, чего нет? Украсть долги? Фото: glavcom.ua

Евгений Щербань не имел доли в "Индустриальном союзе Донбасса" и при его жизни компания была убыточной. Об этом заявил в интервью "Главкому" экс-нардеп, бывший председатель Луганской ОГА и экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, который стал адвокатом Руслана Щербаня, сына убитого в 90-х донецкого бизнесмена Евгения Щербаня. Так он прокомментировал заявления старшего сына Щербаня о якобы наличии у его отца доли в ИСД.

"Если Евгений-младший рассказывает о каком-то мифическом наследстве в виде "Индустриального союза Донбасса", которое присвоили плохие дяди... Но никогда Щербань там не был. Следствием установлено, что он не был акционером ИСД", – отметил Москаль.

По его словам, ИСД был создан по инициативе Щербаня, чтобы покупать газ на границе с Россией и поставлять его предприятиям Донецкой области. Однако при жизни бизнесмена эта компания не имела никаких доходов.

"В "Индустриальном союзе Донбасса" при жизни Евгения Щербаня ничего не было, кроме убытков и долгов. Что они могли украсть? Как можно украсть то, чего нет? Украсть долги?" – сказал Москаль.

Политик и бизнесмен, народный депутат Украины ІІ созыва Евгений Щербань в середине 90-х был одним из самых богатых людей Украины. Он был убит 3 ноября 1996 года на режимном объекте – в донецком аэропорту, куда с семьей прилетел из Москвы. Тогда же смертельные ранения получила жена Щербаня Надежда Никитина, авиатехник и бортмеханик.

19-летний сын Щербаня Руслан, который тоже прилетел с ними из Москвы, остался жив.

Старший сын, Евгений Щербань, в документальном фильме "Наследник" утверждает, что после убийства отца его деньги были украдены, и заявил, что претендует на $1 млрд компенсации за долю в "Индустриальном союзе Донбасса".