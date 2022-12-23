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"Моя мечта – чтобы все правительство поместилось в одном здании". Шмыгаль анонсировал создание Центра правительства

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Если создать единый центр, который будет предоставлять ряд услуг всем министерствам, то в самих ведомствах можно значительно сократить расходы, считают в Кабмине
Если создать единый центр, который будет предоставлять ряд услуг всем министерствам, то в самих ведомствах можно значительно сократить расходы, считают в Кабмине
Фото: depositphotos.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ориентировочно в первой половине 2023 года в Украине будет создан Центр правительства. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 22 декабря.

По его словам, "это очень прагматический вопрос".

"Как показал анализ, на сегодняшний день в каждом министерстве, в каждом органе исполнительной власти от 40% до 60% расходов уходит на обслуживающие функции. Так почему бы не сделать это в центре? По этому пути идет весь цивилизованный мир, компании объединяют и цифровизируют многие подразделения в разных странах: бухгалтерия, кадры, документооборот. Поэтому если какую-то вспомогательную функцию можно объединить и на этом получить многократную экономию бюджета, это нужно делать",  сказал Шмыгаль, отвечая на вопрос, что собой представляет идея создания Центра правительства.

По оценке премьера, если создать такой центр, который будет предоставлять услуги отдела кадров, бухгалтерии, подготовки документов каждому министерству, то в самих министерствах можно сократить колоссальное количество расходов.

"Мне бы хотелось, чтобы ориентировочно в первом полугодии следующего года мы это реализовали. Моя мечта вообще – чтобы все правительство Украины поместилось в этом здании [Доме правительства на улице Грушевского]. Если всех посадить здесь, вы даже не представляете, насколько сократится бюрократия и время принятия решений, а также усилится координация. Это точно возможно, я глубоко в этом убежден",  заявил Шмыгаль.

Он также пообещал, что реформа структуры Кабинета Министров будет проходить "пошагово, по мере готовности тех или иных решений".

Контекст:

Правительство и Верховная Рада намерены оптимизировать государственный аппарат так, чтобы сократить число госслужащих минимум в два раза – приблизительно на 100 тыс. человек, сообщало летом издание Forbes.

По данным СМИ, президент также планирует масштабную реорганизацию структуры правительства, в результате которой в Украине останется 14 министерств. В начале декабря  Кабмин уже объединил Мининфраструктуры и Минрегион.

Теги: Кабинет Министров, правительство, реформы, чиновники, госслужащие, реформа, премьер-министр, расходы, Денис Шмыгаль, документооборот, Кабмин
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