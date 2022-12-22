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Рада в 2022 году рассмотрела 975 законопроектов, из них более 40% принято в целом

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Последний раз депутаты собирались на пленарное заседание 13 декабря
Последний раз депутаты собирались на пленарное заседание 13 декабря
Фото: rada.gov.ua

В Верховной Раде Украины за 2022 год состоялось 49 пленарных дней. Об этом 22 декабря в Telegram сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

По его словам, нардепы всего рассмотрели 975 законопроектов, из них 87 принято за основу, 399 – принято в целом (около 41%).

Из этого количества было немало правительственных законопроектов, отметил Мельничук.

"Рассмотрены 173 проекты – 18% от общего количества законопроектов, рассмотренных в 2022 году. Принято за основу 29 проектов – 33% от общего количества законопроектов, принятых за основу в 2022 году. Принято в целом 89 проектов – 22% от общего количества законопроектов, принятых в целом в 2022 году", – рассказал представитель Кабмина.

25 января состоялось первое в 2022 году пленарное заседание шестой сессии Верховной Рады Украины IX созыва. Последним пленарным днем восьмой сессии указано 13 декабря.  

Контекст:

В сентябре Рада утвердила формат работы восьмой сессии в условиях действия военного положения. Согласно тексту принятого постановления, Рада будет работать всю сессию в режиме одного пленарного заседания, которое продолжается до прекращения или отмены военного положения. При этом спикер парламента не будет закрывать заседание по его окончании, а объявит перерыв в его работе. Председатель ВРУ также определяет время и место продления пленарного заседания и, кроме того, при необходимости определяет способ голосования народных депутатов.

Верховная Рада также проголосовала за постановление №7739, которым продлевается запрет на трансляцию ее заседаний во время военного положения.

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, правительство, парламент, законопроект, голосование, работа, Тарас Мельничук, заседание, Кабмин, нардеп
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