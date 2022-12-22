Рада в 2022 году рассмотрела 975 законопроектов, из них более 40% принято в целом

По его словам, нардепы всего рассмотрели 975 законопроектов, из них 87 принято за основу, 399 – принято в целом (около 41%).

Из этого количества было немало правительственных законопроектов, отметил Мельничук.

"Рассмотрены 173 проекты – 18% от общего количества законопроектов, рассмотренных в 2022 году. Принято за основу 29 проектов – 33% от общего количества законопроектов, принятых за основу в 2022 году. Принято в целом 89 проектов – 22% от общего количества законопроектов, принятых в целом в 2022 году", – рассказал представитель Кабмина.

25 января состоялось первое в 2022 году пленарное заседание шестой сессии Верховной Рады Украины IX созыва. Последним пленарным днем восьмой сессии указано 13 декабря.