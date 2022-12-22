Рада в 2022 году рассмотрела 975 законопроектов, из них более 40% принято в целом

По его словам, нардепы всего рассмотрели 975 законопроектов, из них 87 принято за основу, 399 – принято в целом (около 41%).
Из этого количества было немало правительственных законопроектов, отметил Мельничук.
"Рассмотрены 173 проекты – 18% от общего количества законопроектов, рассмотренных в 2022 году. Принято за основу 29 проектов – 33% от общего количества законопроектов, принятых за основу в 2022 году. Принято в целом 89 проектов – 22% от общего количества законопроектов, принятых в целом в 2022 году", – рассказал представитель Кабмина.
25 января состоялось первое в 2022 году пленарное заседание шестой сессии Верховной Рады Украины IX созыва. Последним пленарным днем восьмой сессии указано 13 декабря.
В сентябре Рада утвердила формат работы восьмой сессии в условиях действия военного положения. Согласно тексту принятого постановления, Рада будет работать всю сессию в режиме одного пленарного заседания, которое продолжается до прекращения или отмены военного положения. При этом спикер парламента не будет закрывать заседание по его окончании, а объявит перерыв в его работе. Председатель ВРУ также определяет время и место продления пленарного заседания и, кроме того, при необходимости определяет способ голосования народных депутатов.
Верховная Рада также проголосовала за постановление №7739, которым продлевается запрет на трансляцию ее заседаний во время военного положения.