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ПОЛИТИКА

Шмыгаль о кадровых ротациях в Кабмине: Сегодня у меня таких идей и предложений нет

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Шмыгаль анонсировал оптимизацию государственного аппарата в целом
Шмыгаль анонсировал оптимизацию государственного аппарата в целом
Фото: kmu.gov.ua

На данный момент вопрос кадровых ротаций в правительстве не обсуждается. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на пресс-конференции в Киеве 14 сентября, трансляция велась на канале правительства в YouTube.

"Относительно кадровых изменений в Кабмине у меня по состоянию на сегодня таких идей и предложений нет. Конечно же, мы понимаем с вами и говорим о том, что мы двигаемся в части оптимизации, сокращения расходов на государственный аппарат в целом. Поэтому, конечно, из-за цифровизации введения цифровых услуг у нас возникает возможность сокращать некоторые должности. Мы хотим оптимизировать государственную власть и делать ее легче, более быстрой и менее тяжелой для людей и бизнеса", – рассказал он.

Шмыгаль отметил, что пока готовых решений в вопросе такой трансформации нет и он не готов вести дискуссию об этом.

Контекст:

Рада назначила Шмыгаля премьер-министром в марте 2020 года. В тот же день был утвержден персональный состав Кабинета Министров Украины.

После этого в Кабмине проводили кадровые ротации, последний раз – в июле 2022 года, когда Верховная Рада уволила Марину Лазебную с должности министра социальной политики Украины и назначила на этот пост Оксану Жолнович

В июне СМИ писали, что Кабмин может быть переформатирован и "есть вероятность, что осенью в отставку может уйти либо весь Кабмин во главе с премьером, либо несколько самых неэффективных министров". Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил тогда, что вопрос замены Шмыгаля не рассматривается, а "точечные" ротации других членов правительства происходят на постоянной основе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кабинет Министров, правительство, отставка, увольнение, Денис Шмыгаль, Кабмин
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