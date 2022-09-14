Шмыгаль о кадровых ротациях в Кабмине: Сегодня у меня таких идей и предложений нет

"Относительно кадровых изменений в Кабмине у меня по состоянию на сегодня таких идей и предложений нет. Конечно же, мы понимаем с вами и говорим о том, что мы двигаемся в части оптимизации, сокращения расходов на государственный аппарат в целом. Поэтому, конечно, из-за цифровизации введения цифровых услуг у нас возникает возможность сокращать некоторые должности. Мы хотим оптимизировать государственную власть и делать ее легче, более быстрой и менее тяжелой для людей и бизнеса", – рассказал он.

Шмыгаль отметил, что пока готовых решений в вопросе такой трансформации нет и он не готов вести дискуссию об этом.