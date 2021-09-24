"Меньше ходить на эфиры". Корниенко объяснил, какими качествами должны обладать украинские министры

"Министр в нашей системе власти – важная фигура. Это не чиновник, не госслужащий – это все выполняют начальники центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ. – "ГОРДОН"). Министр – это фигура лидерского типа. Он не должен быть по нашей парадигме сильно медийным политиком. Как говорит президент, министры должны меньше ходить на эфиры, больше работать с министерствами, со своими подчиненными, с замами и с теми же ЦОИВ", – сказал Корниенко.
По словам политика, министр "должен задавать определенный темп работы".
"Год-полтора – это нормальный срок для работы члена правительства в Украине. Ничем он не отличается от того, как это было всегда. Почему мы меняем людей? Мы меняем без каких-то сантиментов. У нас есть позиция президента, и она, я считаю, правильная – нет никаких неприкасаемых людей, нет вечных людей. Если мы видим, что та или иная сфера буксует, то нужно принимать кадровые решения", – объяснил нардеп.
Он отметил, что если в требующих реформ сферах падает темп, "там нужно принимать кадровые решения".
"Какие они будут, мы, думаю, будем постепенно узнавать на следующей неделе. [...] Кого-то рекомендует руководство фракции, партии, кого-то – Офис [президента], кого-то может премьер даже рекомендовать. Мы же ищем везде. Понятно, что потом уже пропускаем их через всевозможные проверки, собеседования", – рассказал Корниенко.
Нынешнее правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.
6 сентября "Телеграф" со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности уже в этом месяце. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.
В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщали, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал осенью "по меньшей мере три-четыре кадровых решения" в Кабмине.
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил о наличии вопросов "минимум к троим" министрам и допускал увольнение некоторых из них осенью, после возвращения Рады с каникул.
Глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что во фракции "Слуга народа" уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.
6 сентября Арахамия заявлял, что Верховная Рада может рассмотреть вопросы кадровых изменений в Кабмине в конце сентября. 7 сентября он говорил, что в Кабмине могут сменить трех или четырех министров.