"Меньше ходить на эфиры". Корниенко объяснил, какими качествами должны обладать украинские министры

"Министр в нашей системе власти – важная фигура. Это не чиновник, не госслужащий – это все выполняют начальники центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ. – "ГОРДОН"). Министр – это фигура лидерского типа. Он не должен быть по нашей парадигме сильно медийным политиком. Как говорит президент, министры должны меньше ходить на эфиры, больше работать с министерствами, со своими подчиненными, с замами и с теми же ЦОИВ", – сказал Корниенко.

По словам политика, министр "должен задавать определенный темп работы".

"Год-полтора – это нормальный срок для работы члена правительства в Украине. Ничем он не отличается от того, как это было всегда. Почему мы меняем людей? Мы меняем без каких-то сантиментов. У нас есть позиция президента, и она, я считаю, правильная – нет никаких неприкасаемых людей, нет вечных людей. Если мы видим, что та или иная сфера буксует, то нужно принимать кадровые решения", – объяснил нардеп.

Он отметил, что если в требующих реформ сферах падает темп, "там нужно принимать кадровые решения".

"Какие они будут, мы, думаю, будем постепенно узнавать на следующей неделе. [...] Кого-то рекомендует руководство фракции, партии, кого-то – Офис [президента], кого-то может премьер даже рекомендовать. Мы же ищем везде. Понятно, что потом уже пропускаем их через всевозможные проверки, собеседования", – рассказал Корниенко.