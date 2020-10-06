"Можем говорить об упрощении процедур". Пристайко анонсировал новые переговоры Киева и Лондона о визовом режиме

Процесс переговоров об изменении визового режима между Украиной и Великобританией чувствительный для внутренней политики обеих стран, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Министры иностранных дел Украины и Великобритании Дмитрий Кулеба и Доминик Рааб в ходе визита украинской делегации в Соединенное Королевство отдельно обсудят визовый режим между странами, сообщает "Голос Америки", ссылаясь на слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.

"Квоты отдельно, торговля отдельно, высокий политический уровень сотрудничества – это все отлично. Это все прекрасный фонд для миграционной части. Переговорный процесс чувствительный для внутренней политики – и для украинской, и для британской, но как минимум мы можем говорить об упрощении процедур, которые больше всего донимают украинцев", – рассказал он в интервью телеканалу, вышедшем в эфир 5 октября.

Сейчас граждане Украины, чтобы посетить Соединенное Королевство, должны получить визу. Британцам для поездок в Украину виза не нужна с 2005 года. По данным посольства Украины в Великобритании, с начала 2017-го по июль 2018 года Великобритания как минимум шесть раз отказывалась вести переговоры о безвизовом режиме с Украиной.

В феврале 2018 года директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев отметил, что Украина может изменить формат визовых отношений с Великобританией после ее выхода из Европейского союза. Об этом заявлял и экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Пристайко, будучи министром иностранных дел, в сентябре 2019-го заявлял, что Украина рассчитывает на безвизовый режим с Британией.

Визит украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в Великобританию запланирован на 7–8 октября.