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На следующей пленарной неделе в Раде будет ряд кадровых вопросов. И не только правительственных – Железняк

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Рада собирается уволить одного из членов ЦИК, но "без скандалов, интриг и конспирологических теорий", утверждает нардеп
Рада собирается уволить одного из членов ЦИК, но "без скандалов, интриг и конспирологических теорий", утверждает нардеп
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада на следующей пленарной неделе планирует рассмотреть ряд кадровых вопросов, в частности увольнение одного из членов Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщил в Telegram 10 ноября нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"На следующей пленарной неделе будет ряд кадровых вопросов. И не только правительственных", – написал он.

В частности, по словам парламентария, ожидается рассмотрение вопроса об увольнении члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Юрия Фрицкого.

"Но здесь без скандалов, интриг и конспирологических теорий: речь о Фрицком, и причина – достижение возраста 65 лет", – уточнил Железняк.

Другие вопросы, по его словам, будут "более интересными". В комментариях к посту он намекнул, что в повестке дня могут оказаться вопросы, касающиеся Счетной палаты.

Контекст:

По информации издания ZN.UA, в Украине планируется масштабная реорганизация структуры правительства, в результате которой количество министерств может быть сокращено с нынешних 20 до 14.

Теги: Верховная Рада, ЦИК, правительство, парламент, увольнение, Ярослав Железняк
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