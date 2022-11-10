На следующей пленарной неделе в Раде будет ряд кадровых вопросов. И не только правительственных – Железняк

"На следующей пленарной неделе будет ряд кадровых вопросов. И не только правительственных", – написал он.
В частности, по словам парламентария, ожидается рассмотрение вопроса об увольнении члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Юрия Фрицкого.
"Но здесь без скандалов, интриг и конспирологических теорий: речь о Фрицком, и причина – достижение возраста 65 лет", – уточнил Железняк.
Другие вопросы, по его словам, будут "более интересными". В комментариях к посту он намекнул, что в повестке дня могут оказаться вопросы, касающиеся Счетной палаты.
По информации издания ZN.UA, в Украине планируется масштабная реорганизация структуры правительства, в результате которой количество министерств может быть сокращено с нынешних 20 до 14.