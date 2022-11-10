На следующей пленарной неделе в Раде будет ряд кадровых вопросов. И не только правительственных – Железняк

Рада собирается уволить одного из членов ЦИК, но "без скандалов, интриг и конспирологических теорий", утверждает нардеп Фото: depositphotos.com

"На следующей пленарной неделе будет ряд кадровых вопросов. И не только правительственных", – написал он.

В частности, по словам парламентария, ожидается рассмотрение вопроса об увольнении члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Юрия Фрицкого.

"Но здесь без скандалов, интриг и конспирологических теорий: речь о Фрицком, и причина – достижение возраста 65 лет", – уточнил Железняк.

Другие вопросы, по его словам, будут "более интересными". В комментариях к посту он намекнул, что в повестке дня могут оказаться вопросы, касающиеся Счетной палаты.