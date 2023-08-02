НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Логвинского, подозреваемого в завладении 54 млн грн

Он подозревается в организации завладения через компанию "Золотой мандарин Ойл" более 54 млн грн.
11 июля НАБУ объявило Логвинскому о подозрении. Это стало возможным из-за прекращения иммунитета экс-нардепа, которым он обладал как родственник судьи Европейского суда по правам человека. Поскольку перед вручением подозрения он покинул территорию Украины, о подозрении было объявлено заочно.
По версии следствия, Логвинский на протяжении 2013–2016 годов разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами государственного бюджета путем введения в заблуждение ЕСПЧ относительно спорных правоотношений между подконтрольным другим соучастникам преступления предприятием с признаками фиктивности "Золотой мандарин Ойл" и ПАО "Киевэнерго".
Так, в сентябре 2013 года представитель "Золотого мандарина Ойл" по указанию подозреваемого направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из госбюджета Украины 54,179 млн грн как невыплаченной "Киевэнерго" задолженности по решению суда, которое якобы с 2009 года исполнительной службой не исполнялось, отметили в НАБУ. Однако, как выяснило НАБУ, на момент обращения в ЕСПЧ "Золотой мандарин Ойл" не принимал мер, направленных на взыскание указанной задолженности, поскольку все его имущество и счета были арестованы для обеспечения исполнения обязательств по долгам перед государственным "Родовид Банком" на сумму более 70 млн грн, а директор этого предприятия был привлечен к уголовной ответственности за мошенничество с финансовыми ресурсами.
Следствие считает, что в дальнейшем бывший нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора и фактически признал вину государства за невыполнение решения суда по спору между двумя частными компаниями, право требования по которой компании "Золотой мандарин Ойл" было отчуждено.
"На основании этой декларации в пользу подконтрольного экс-нардепу и его приспешникам предприятия было повторно перечислено 54,179 млн грн, но на этот раз из государственного бюджета. Указанные денежные средства с использованием услуг конвертационных центров в дальнейшем легализованы", – сообщали ранее в НАБУ.
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23 января 2020 года в НАБУ сообщили, что подозревают бывшего уполномоченного по делам ЕСПЧ Бориса Бабина, экс-заместителя министра юстиции и экс-секретаря Центризбиркома Наталью Бернацкую, бенефициара частной компании "Золотой мандарин Ойл" и трех лиц, приближенных к бывшему народному депутату Украины, в организации схемы хищения денег с использованием механизма обращения в Европейский суд по правам человека. Нардеп был организатором схемы, следовало из сообщений бюро.
По версии правоохранителей, подозреваемые в течение 2013–2016 годов организовали схему с использованием механизма обращения в ЕСПЧ, при этом введя в заблуждение европейскую организацию, не поставив ее в известность обо всех обстоятельствах спорных правоотношений.
В избрании меры пресечения Бабину Высший антикоррупционный суд отказал, Бернацкой назначили 7 млн грн залога, который она внесла "частично сама, частично получив заем у родственников". Логвинский говорил, что подозрения не получал.
6 июля ЕСПЧ отказал Украине в снятии с Логвинского иммунитета, защищающего ближайших родственников судей ЕСПЧ. Суд усмотрел в действиях НАБУ пренебрежение к международному праву, в частности нарушение принципов беспристрастного расследования.
9 июля в НАБУ заявили, что продолжат расследовать связанное с Логвинским дело даже после запрета ЕСПЧ на снятие с него иммунитета.