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НАБУ заочно объявило о подозрении экс-нардепу Логвинскому. Перед этим он уехал за границу

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Логвинский перед объявлением подозрения уехал из Украины, отметили в НАБУ
Логвинский перед объявлением подозрения уехал из Украины, отметили в НАБУ
Фото: Георгий Логвинский / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении бывшему нардепу по делу "Золотой мандарин Ойл". Об этом пресс-центр НАБУ сообщил 11 июля.

Бывшего политика подозревают в организации завладения и легализации 54,179 млн грн из госбюджета. Другим подозреваемым по этому делу вручены измененные сообщения о подозрении.

"Экс-нардеп стал седьмым подозреваемым в рамках так называемого дела "Золотого мандарина". Это стало возможным из-за прекращения иммунитета экс-нардепа, который он имел как родственник судьи Европейского суда по правам человека", – говорится в сообщении.

Поскольку перед вручением подозрения  он покинул территорию Украины, о подозрении объявили заочно.

"По версии следствия, подозреваемый на протяжении 2013–2016 годов разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами государственного бюджета путем введения в заблуждение ЕСПЧ относительно спорных правоотношений между подконтрольным другим соучастникам преступления предприятием с признаками фиктивности "Золотой мандарин Ойл" и ПАО "Киевэнерго". Так, в сентябре 2013 года представитель "Золотого мандарина Ойл" по указанию подозреваемого направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из госбюджета Украины 54,179 млн грн как не выплаченной "Киевэнерго" задолженности по решению суда, которое якобы с 2009 года исполнительной службой не исполнялось", – отметили в НАБУ.

Но, как выяснило НАБУ, на момент обращения в ЕСПЧ, "Золотой мандарин Ойл" не принимало мер, направленных на взыскание указанной задолженности, поскольку все его имущество и счета были арестованы для обеспечения исполнения обязательств по долгам перед государственным "Родовид Банком" на сумму более 70 млн грн, а директор этого предприятия был привлечен к уголовной ответственности за мошенничество с финансовыми ресурсами.

"Кроме того, подозреваемые скрыли от суда тот факт, что "Золотой мандарин Ойл" накануне обращения в ЕСПЧ отступило права требования к "Киевэнерго" в пользу другого предприятия и получило за это 54,18 млн грн", – добавили в бюро.

Следствие считает, что в дальнейшем бывший нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора и фактически признал вину государства за невыполнение решения суда по спору между двумя частными компаниями, право требования по какой компании "Золотой мандарин Ойл" было отчуждено.

"На основании этой декларации в пользу подконтрольного экс-нардепа и его приспешникам предприятия было повторно перечислено 54,179 млн грн, но на этот раз из государственного бюджета. Указанные денежные средства с использованием услуг конвертационных центров в дальнейшем легализованы", – говорится в сообщении.

Инфографика: nabu.gov.ua
Инфографика: nabu.gov.ua

В пресс-релизе не указано имя подозреваемого, но, судя по обстоятельствам дела, речь идет об экс-нардепе Георгии Логвинском.

Специализированная антикоррупционная прокуратура уточнила в Facebook, что действия подозреваемого квалифицированы по  ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid02GPeWb9SgkJtPkaBMiJfyZzn2zxU2hDKKDRriDYXPTyPnsqipKR5vrQnN3arPUBS7l


Контекст:

23 января 2020 года в НАБУ сообщили, что подозревают бывшего уполномоченного по делам ЕСПЧ Бориса Бабина, экс-заместителя министра юстиции и экс-секретаря Центризбиркома Наталью Бернацкую, бенефициара частной компании "Золотой мандарин Ойл" и трех лиц, приближенных к бывшему народному депутату Украины, в организации схемы хищения денег с использованием механизма обращения в Европейский суд по правам человека. Нардеп был организатором схемы, следовало из сообщений бюро.

По версии правоохранителей, подозреваемые в течение 2013–2016 годов организовали схему с использованием механизма обращения в ЕСПЧ, при этом введя в заблуждение европейскую организацию, не поставив ее в известность обо всех обстоятельствах спорных правоотношений.

В избрании меры пресечения Бабину Высший антикоррупционный суд отказал, Бернацкой назначили 7 млн грн залога, который она внесла "частично сама, частично получив заем у родственников". Логвинский говорил, что подозрения не получал.

6 июля ЕСПЧ отказал Украине в снятии с Логвинского иммунитета, защищающего ближайших родственников судей ЕСПЧ. Суд усмотрел в действиях НАБУ пренебрежение к международному праву, в частности нарушение принципов беспристрастного расследования.

9 июля в НАБУ заявили, что продолжат расследовать связанное с Логвинским дело даже после запрета ЕСПЧ на снятие с него иммунитета.

Теги: ЕСПЧ, Минюст, Георгий Логвинский, Наталья Бернацкая, Борис Бабин, НАБУ, подозрение, САП
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