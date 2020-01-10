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Нацсовет решил оштрафовать "Наш" за интервью с Азаровым

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания решили, что в эфире телеканала "Наш" бывший премьер-министр Украины Николай Азаров призывал к свержению конституционного строя и разжиганию вражды.

Нацсовет вынес предупреждение телеканалу "Наш" из-за интервью с Азаровым
Нацсовет вынес предупреждение телеканалу "Наш" из-за интервью с Азаровым
Фото: ЕРА

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение оштрафовать телеканал "Макси-ТВ" ("Наш") на 105,6 тыс. гривен за интервью с экс-премьер-министром Украины Николаем Азаровым в эфире программы "Гордон". Об этом 9 января проинформировала пресс-служба регулятора.

"Национальный совет на заседании рассмотрел результаты внеплановой выездной проверки "Наш" и принял решение объявить вещателю предупреждение, а также взыскать с него штраф за призывы к свержению конституционного строя и разжиганию вражды", – говорится в сообщении.

В Нацсовете отметили, что во время мониторинга вещания канала за 5 октября 2019 года регулятор заметил, что в передаче "Гордон" Азаров в своих высказываниях о событиях Революции достоинства, вооруженной агрессии на Донбассе и аннексии Крыма "неоднократно использовал формулировки, которые являются попыткой фальсифицировать исторические события и подменить понятия".

Регулятор считает, что экс-премьер подвергал сомнению легитимность органов государственной власти Украины и обвинял представителей власти в бандитизме, мародерстве и преступлениях.

"В совокупности эти высказывания воспринимаются как призыв к свержению конституционного строя, разжигание вражды, посягательство на права и свободы человека", – говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что, кроме того, Азаров распространял российскую пропаганду относительно вооруженной агрессии РФ.

"Применяя методы манипулирования сознанием и воздействия на человеческую психику, гость студии призвал к агрессивному поведению, направленному против действующей власти", – утверждают в Нацсовете.

Журналист Дмитрий Гордон в прямом эфире канала "НАШ" взял интервью у Азарова с помощью системы дополненной реальности и трекинга, что позволило виртуально переместить экс-премьера в студию телеканала.

Азаров был главой правительства Украины с марта 2010-го по январь 2014 года. После смены власти в 2014 году покинул страну и сейчас проживает в России. В отношении Азарова в Украине расследуется несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств.

Теги: Николай Азаров, Россия, телевидение, Украина, Конституция, Нацсовет, штраф
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