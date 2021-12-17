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ПОЛИТИКА

"Над этим образом я работал на протяжении многих лет". Кива заявил, что намеренно трогал член в Раде, чтобы его узнавали

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Кива: Я формирую фамилию, которой впоследствии будут гордиться мои дети
Кива: Я формирую фамилию, которой впоследствии будут гордиться мои дети
Фото: Илья Кива / Facebook

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил, что попадает в скандалы ради хайпа, чтобы поднять свою узнаваемость. Об этом он сказал в интервью "Телеграфу".

На вопрос, как он относится к вниманию прессы и сложившемуся в СМИ образу, Кива ответил, что в современном обществе человек вызывает интерес скандалами, а как добиваться узнаваемости – "это уже второй вопрос".

"Над этим образом я работал на протяжении многих лет... Моя задача была поднять свою узнаваемость. А из чего строится политический образ? Первое – поднимаешь узнаваемость, становишься понятным и узнаваемым для общества. Вторым этапом ты этот уже узнаваемый образ, узнаваемую фамилию наполняешь смыслом. Вот несколько лет я именно этим хайпом поднимал свою узнаваемость, делал свою фамилию понятной", – сказал Кива.

Он отметил, что сначала "очень аккуратно входил в информационное поле, а потом психанул" – один из лидеров партии, нардеп Вадим Рабинович посоветовал ему "людям говорить проще и вообще корчить из себя ничего не надо", после чего Кива решил "играть простыми шаблонами". Своим "первым шагом к хайпу" Кива называет опубликованную с отдыха в Турции фотографию "задней части" девушки, которая "была красива, как и сама девушка".

"Я тогда не удержался и сфотографировал себя на фоне этой попы и выставил. "У кого-то – шабат, а у кого-то – рабочая суббота", по-моему, так я написал и выставил в своем Instagram. И это тогда взорвало. И тогда я увидел, что вообще людям нужно, что действительно привлекает их внимание. Значит, вы по таким правилам хотите работать? Тогда добро пожаловать. И здесь я, честно говоря, считаю, что в этом формате я один из лучших", – подчеркнул депутат. 

Это фото Кива позднее удалил и заявил, что его пытались дискредитировать "грязные кремлевские руки". Скриншот: ilya_kiva / Instagram
Это фото Кива позднее удалил и заявил, что его пытались дискредитировать "грязные кремлевские руки". Скриншот: ilya_kiva / Instagram

"Давайте объективно: на протяжении долгого времени четко формируется образ такого, знаете, узкого, твердолобого, наглого, самоуверенного, самовлюбленного человека. Отчасти в свое время это подхватили СМИ, отчасти этому образу подыгрывает моя внешность. Посмотрите на меня – ярко выраженная широкая челюсть, сломанный нос, разбитые бровные дуги, лысый, крепкий. Конечно же, очень легко приклеить какой угодно ярлык: тупица, бык, что там еще обычно пишут?.. Вы выполняли свою работу, а я выполнял свою работу. Моя узнаваемость в обществе росла... Вот кто еще пять лет назад знал Киву? Да вообще никто. Прошло два года, и сегодня моя фамилия пусть не на уровне, но очень близка к лидерам моей партийной структуры. Над этим нужно было работать, для этого и нужны были в том числе все эти скандалы. Вот только скандалы ваши дорогие зрители через два года забудут, а фамилию будут помнить", – считает Кива.

Он уверен, что придет время, когда его партия будет "руководить и восстанавливать и возрождать эту страну".

"Да, мне тоже нужен был скандал. Да, поэтому там были маски Джокера, поэтому "поправление члена", поэтому псевдозвонки [лидеру ЛДПР] Владимиру Жириновскому. Вся вот эта чехарда, которая позволяла мне находиться всегда на первых позициях в информационном поле страны", – признался Кива.

Он подчеркнул, что на данный момент любая ерунда, которую он говорит или пишет в соцсетях, попадает в СМИ.

"Просто нельзя сделать все сразу. Своими месседжами я периодически вставляю, как 25-й кадр, нужную мне информацию, которая тем или иным способом потихоньку ложится в сознание людей. Теория маленьких шагов", – рассказал нардеп. 

При этом, отвечая на вопрос, зачем он пошел за званием кандидата наук, зная, что это привлечет скандалы, Кива ответил: "Я формирую фамилию, которой впоследствии будут гордиться мои дети, что даст им возможность вырасти в более сильных, морально устойчивых, воспитанных людей".

Контекст:

Кива неоднократно попадал в скандалы, связанные с его поведением в сессионном зале. В январе 2020 года портал TK Media опубликовал видео, на котором во время голосования в Раде Кива рассматривал присланные в WhatsApp фотографии обнаженной женщины. После обнародования этого видео и поднявшегося скандала нардеп призвал "девчонок из своего фан-клуба" присылать ему эротические фото в нерабочее время.

В октябре 2019 года журналист Всеволод Филимоненко снял видео, как Кива трогал себя за гениталии в сессионном зале. На ролике нардеп сначала с кем-то переписывается по телефону (этот номер у него записан как "Юля, конкурс красоты, Одесса"), затем кладет мобильный на стол и начинает делать то, что украинские СМИ деликатно назвали "активно натирать штаны в районе ширинки" и "мять член".

В комментарии УНИАН Кива назвал это видео фейком. "Ну, мужчина поправил член, и что?! А то, что кто-то взял и его, допустим, через монтаж продлил, ну и что? Так это фейк, этим люди занимаются, это их хлеб. Это фейки, и они их едят", – заявил нардеп от ОПЗЖ. В то же время он утверждал, что не видит "ничего страшного в том, что поправил брюки и подтянул носки".

В июне 2021 года Кива попал в объективы видеокамер, когда во время заседания парламента спрятался за колонной, расстегнул ремень, приспустил брюки до нижнего белья, поправил  рубашку и повторил процедуру в обратном порядке.

Теги: Владимир Жириновский, Вадим Рабинович, политика, соцсети, Илья Кива, парламент, скандал, Оппозиционная платформа – За жизнь, гениталии
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