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Нардеп Бондар просит СБУ проверить информацию о возможном финансировании сетью "БРСМ-Нафта" подготовки российского вторжения

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Нардеп мотивировал необходимость проверки сети "БРСМ-Нафта" и ее владельца тем, что Украина оказалась перед угрозой полномасштабного вторжения российской армии
Нардеп мотивировал необходимость проверки сети "БРСМ-Нафта" и ее владельца тем, что Украина оказалась перед угрозой полномасштабного вторжения российской армии
Фото: brsm-nafta.com

Народный депутат от "Европейской солидарности", член комитета по вопросам энергетики Верховной Рады Михаил Бондар направил в Службу безопасности Украины запрос, где просит проверить возможное финансирование сетью АЗС "БРСМ-Нафта" и ее владельцем Андреем Бибой подготовки российского вторжения и пророссийских инициатив в Украине. Об этом политик написал 23 февраля в своем Facebook.

"Направил депутатский запрос в СБУ относительно проведения проверки возможного финансирования сетью АЗС "БРСМ-Нафта" и ее владельцем Андреем Бибой подготовки российского вторжения на территорию Украины и пророссийских духовных, общественных и политических инициатив в Украине", – сообщил нардеп и опубликовал копию обращения.

В документе он отмечает, что из СМИ и от общественных активистов узнал о причастности сети и ее владельца к финансированию партии Шария, деятельности церкви Московского патриархата, протестов против визита в Украину вселенского патриарха Варфоломея. Также нардеп написал, что в последнее время в российских СМИ выходили публикации в поддержку "БРСМ-Нафты" и ее владельца, к запросу он приложил скриншоты.

"Кроме того, следует отметить комплиментарные публикации, недавно появившиеся в СМИ страны-агрессора, где отмечают участие вышеупомянутой сети АЗС и ее владельца в финансировании действий, направленных на единство "русского мира", – заявил Бондар.

Народный депутат мотивировал необходимость проверки сети "БРСМ-Нафта" и ее владельца тем, что из-за агрессивных действий России, признания "независимости" квази-республик на востоке Украины и введения российских войск на территорию Донбасса Украина сейчас оказалась перед угрозой полномасштабного вторжения российской армии и возможных боевых действий на территории всей страны, а со стороны российских спецслужб ведется активная подрывная работа по дестабилизации украинского общества изнутри.

"Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 15 закона Украины "О статусе народного депутата Украины", прошу вас: проверить информацию о финансировании сетью АЗС "БРСМ-Нафта" и ее владельцем Андреем Бибой пророссийских духовных, общественных и политических инициатив в Украине, исследовать связи сети АЗС и ее владельца Андрея Бибы с центрами духовного и политического влияния, находящимися на территории государства-агрессора, проверить возможное содействие вышеупомянутой сети АЗС и ее владельца подготовке российского вторжения на территорию Украины”, – написал Бондар в своем обращении.

Контекст:

О системе финансирования политической партии блогера Анатолия Шария журналисты Bihus.info рассказали осенью 2020 года. Авторы сюжета сообщили, что они получили доступ к ряду внутренних Telegram-чатов Партии Шария. Из материалов стало ясно, что финансами партии руководила топ-менеджер группы компаний БРСМ Анжела Ларкина.

Журналисты заявили, что она обеспечивала активистов партии деньгами на неофициальные зарплаты, аренду офисов, мерч, партгазеты и другие нужды. Большая часть денег, по данным проекта, передавалась неофициально – наличными и переводами на личные банковские карточки и, соответственно, не отображалась в официальном финансовом отчете партии.

Эту информацию "БРСМ-Нафта" пыталась оспорить в суде, но проиграла иск.

Собственник сети заправок "БРСМ-Нафта" Андрей Биба попал в базу данных сайта "Миротворец"Источники "Миротворца" вменяют Бибе, кроме прочего, финансирование массовой постройки церквей Московского патриархата, о чем сообщали в УПЦ МП, и спонсирование акций протеста против приезда вселенского патриарха Варфоломея.

Теги: СБУ, УПЦ МП, АЗС, БРСМ-Нафта, российская агрессия, финансирование, Михаил Бондар, Андрей Биба
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