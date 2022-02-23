Нардеп Бондар просит СБУ проверить информацию о возможном финансировании сетью "БРСМ-Нафта" подготовки российского вторжения

Нардеп мотивировал необходимость проверки сети "БРСМ-Нафта" и ее владельца тем, что Украина оказалась перед угрозой полномасштабного вторжения российской армии Фото: brsm-nafta.com

"Направил депутатский запрос в СБУ относительно проведения проверки возможного финансирования сетью АЗС "БРСМ-Нафта" и ее владельцем Андреем Бибой подготовки российского вторжения на территорию Украины и пророссийских духовных, общественных и политических инициатив в Украине", – сообщил нардеп и опубликовал копию обращения.

В документе он отмечает, что из СМИ и от общественных активистов узнал о причастности сети и ее владельца к финансированию партии Шария, деятельности церкви Московского патриархата, протестов против визита в Украину вселенского патриарха Варфоломея. Также нардеп написал, что в последнее время в российских СМИ выходили публикации в поддержку "БРСМ-Нафты" и ее владельца, к запросу он приложил скриншоты.

"Кроме того, следует отметить комплиментарные публикации, недавно появившиеся в СМИ страны-агрессора, где отмечают участие вышеупомянутой сети АЗС и ее владельца в финансировании действий, направленных на единство "русского мира", – заявил Бондар.

Народный депутат мотивировал необходимость проверки сети "БРСМ-Нафта" и ее владельца тем, что из-за агрессивных действий России, признания "независимости" квази-республик на востоке Украины и введения российских войск на территорию Донбасса Украина сейчас оказалась перед угрозой полномасштабного вторжения российской армии и возможных боевых действий на территории всей страны, а со стороны российских спецслужб ведется активная подрывная работа по дестабилизации украинского общества изнутри.

"Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 15 закона Украины "О статусе народного депутата Украины", прошу вас: проверить информацию о финансировании сетью АЗС "БРСМ-Нафта" и ее владельцем Андреем Бибой пророссийских духовных, общественных и политических инициатив в Украине, исследовать связи сети АЗС и ее владельца Андрея Бибы с центрами духовного и политического влияния, находящимися на территории государства-агрессора, проверить возможное содействие вышеупомянутой сети АЗС и ее владельца подготовке российского вторжения на территорию Украины”, – написал Бондар в своем обращении.